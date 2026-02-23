Treni: avviata la consultazione pubblica per i Servizi Intercity
La consultazione del MIT sulle tratte medio-lunghe dei treni intercity
23 febbraio 2026, il MIT ha dato il via ad una consultazione pubblica con lo scopo di ridefinire i servizi intercity a media-lunga percorrenza.
Il progetto, previsto dalla normativa europea e dalle delibere regolatorie dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti,fa parte delle attività propedeutiche alla gara, che dovrà essere bandita entro il 30 giugno 2026.
La consultazione coinvolge tutti i portatori di interesse. Questi variano da operatori economici potenzialmente interessati all’esecuzione dei servizi a altri stakeholder. Gli interessati potranno compilare il questionario dedicato o inviare contributi entro il 20 marzo 2026.
