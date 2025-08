TRENO

Carta, Fermerci: “Bene il via libera al Ferrobonus, ora strumento strutturale per il settore”

Il Consiglio regionale del Lazio ha recentemente approvato l’introduzione del Ferrobonus, un incentivo dedicato al trasporto delle merci su rotaia. Per incentivare il ferro alla gomma, la Regione Lazio ha previsto lo stanziamento di 300 mila euro per il 2025.

Si tratta di una misura molto attesa per la Regione Lazio: l’ obiettivo è quello di spostare il traffico merci dalla strada alla ferrovia, promuovendo il trasporto intermodale e promuovendo al tempo stesso una mobilità più sostenibile.

Ferrobonus Lazio: La soddisfazione di Fermerci

Soddisfazione da parte di Fermerci, sostenitrice del Ferrobous regionale ormai da tempo: il Presidente di FerMerci, Clemente Carta (nella foto), ha comentato: “Accogliamo con grande soddisfazione la decisione della Regione Lazio di attivare il Ferrobonus regionale. Da tempo chiediamo che il Ferrobonus venga attivato su scala regionale in tutta Italia, il supporto degli enti territoriali è oggi imprescindibile per consolidare e rilanciare il trasporto su ferro, anche in considerazione delle difficoltà che il settore sta affrontando”.

Incentivi necessari a supporto del trasporto ferroviario

FerMerci ha evidenziato anche come i numerosi cantieri aperti grazie al PNRR, pur essendo fondamentali per la modernizzazione della rete ferroviaria, stiano temporaneamente riducendo la capacità operativa. A questo si aggiunge un contesto economico ancora incerto.

“È evidente che servono misure straordinarie e coordinate. Gli incentivi sono indispensabili, soprattutto in un momento in cui i costi operativi aumentano e molti operatori si trovano costretti a fare scelte difficili. Senza un sostegno stabile e strutturale, alcune tratte rischiano la chiusura, con gravi ricadute sulla logistica nazionale”- ha dichiarato il Presidente dell’associazione.

I vantaggi del Ferrobus

FerMerci ricorda che il Ferrobonus genera importanti benefici ambientali ed economici: “Gli incentivi devono essere considerati investimenti strategici per il futuro del Paese: migliorano la competitività delle imprese, riducono le emissioni di CO₂, abbattono le polveri sottili e contribuiscono in modo determinante agli obiettivi della transizione ecologica.”- ha concluso Carta.

Si attende ora la firma di un apposito protocollo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per definire le modalità esecutive del Ferrobonus e garantire la piena operatività della misura.

