Cargo Treno

In Germania, la Deutsche Bahn (DB), la principale compagnia ferroviaria tedesca, ha avviato un ambizioso programma di test per una locomotiva a guida autonoma. Si tratta di una locomotiva elettrica DB Cargo dotata di tecnologia di controllo sia automatico che da remoto, e verrà utilizzata per testare il trasporto merci automatizzato in condizioni reali.

Il progetto è realizzato da DB Cargo in collaborazione con il centro di ricerca aerospaziale DLR, Hitachi Rail e Remoot, con un finanziamento di 18,9 milioni di euro dal programma di innovazione Future Rail Freight del Ministero Federale dei Trasporti.

Il Progetto e la Tecnologia

La locomotiva elettrica Siemens Mobility Vectron 193 347 retrofittata è stata presentata presso l’officina di Colonia-Gremberg, dove è in corso l’allestimento anche di una seconda locomotiva. La tecnologia alla base di questo progetto è la Automated Train Operation (ATO), con il massimo livello di automazione che prevede l’assenza totale di personale a bordo per le operazioni routinarie. DB Cargo ha affermato: “L’obiettivo è chiaro: la guida autonoma e con controllo a distanza – ATO e RTO – devono rendere il trasporto merci su rotaia più efficiente, flessibile e competitivo in tutta Europa”.

Esperimento ad ottobre

Ad ottobre è previsto l’inizio di un esperimento della durata di un anno sul corridoio merci Betuweroute, da Rotterdam nei Paesi Bassi alla Germania. La locomotiva gestirà autonomamente accelerazione, marcia, frenata e arresto. I test comprenderanno una vasta gamma di tipologie di vagoni e scenari di carico, dai carichi pesanti ai carri cisterna parzialmente carichi.

A bordo sarà presente un macchinista, supportato da un team di controllo e monitoraggio a distanza. Il progetto è realizzato da DB Cargo in collaborazione con il centro di ricerca aerospaziale DLR, Hitachi Rail e Remoot, con un finanziamento di 18,9 milioni di euro dal programma di innovazione Future Rail Freight del Ministero Federale dei Trasporti.

Un passo importante per il futuro del trasporto merci ferroviario europeo

La presidente del consiglio di amministrazione di DB Cargo, Sigrid Nikutta, ha affermato: “Il debutto di questa locomotiva automatizzata rappresenta un passo importante per il futuro del trasporto merci su rotaia europeo”, aggiungendo che le locomotive a guida autonoma potrebbero sfruttare in modo più efficiente la capacità dei binari e fornire servizi di migliore qualità.

La guida autonoma crea posti di lavoro sostenibili

Il Ministro Federale dei Trasporti Patrick Schnieder ha aggiunto: “La guida autonoma alleggerisce il carico di lavoro dei dipendenti e, allo stesso tempo, crea posti di lavoro sostenibili. È proprio questo di cui abbiamo bisogno per affrontare la carenza di personale qualificato e il cambiamento demografico che colpisce il trasporto merci su rotaia. Con questo progetto, stiamo svolgendo un lavoro pionieristico per tutto il trasporto merci su rotaia in Europa”.

