TRENO

Intorno alle 12:00 del 13 maggio a Milano un treno ha travolto e ucciso un uomo presso la stazione di Rogoredo.

Le dinachie dell’incidente

Le dinamiche non sono ancora chiare e seguiranno aggiornamenti. Al momento le autorità stanno cercando di capire se si tratta di incidente o gesto volontario. Neanche l’identità dell’uomo per il momento è stata rivelata. Nel frattempo la circolazione non è mai stata sospesa totalmente: si sono infatti registrati unicamente dei brevi ritardi su alcune linee. L’arrivo del 118 e delle autorità regionali presso la stazione di Rogoredo purtroppo sono stati inutili.

Il precedente poco tempo fa sempre a Rogoredo

Soltanto pochi giorni fa, nella stessa stazione ferroviaria, un caso molto simile: un uomo che camminava sui binari è stato travolto da un treno in corsa.

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