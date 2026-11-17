TRENO

La flotta dei treni regionali Toscana si arricchisce di un nuovo convoglio capace di raggiungere i 200 km/h, destinato a migliorare i collegamenti tra Arezzo e Firenze. Il primo dei sei treni realizzati da Alstom è stato consegnato oggi, 17 novembre, da Trenitalia alla Regione Toscana. La presentazione si è svolta alla stazione di Arezzo, dopo un viaggio inaugurale con fermate a Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Figline Valdarno. Presenti il presidente Eugenio Giani, l’assessore ai trasporti Filippo Boni e la direttrice regionale di Trenitalia Natalia Giannelli.

Treni regionali Toscana: sei nuovi mezzi entro l’estate 2027

Il nuovo convoglio può ospitare 1.076 passeggeri, di cui 618 seduti, ed è equipaggiato con climatizzazione avanzata, 60 monitor LCD e 72 telecamere di sicurezza. Sono inoltre disponibili rampe automatiche per facilitare l’accesso e 16 spazi dedicati alle biciclette, comprese quelle elettriche. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità: oltre il 96% dei materiali impiegati è riciclabile e i sistemi energetici permettono un risparmio dei consumi fino al 35%.

Il secondo treno arriverà a metà dicembre, mentre gli altri quattro entreranno progressivamente in servizio tra la primavera e l’estate del 2027. Il presidente Eugenio Giani ha sottolineato che i nuovi mezzi rappresentano un importante miglioramento per i pendolari, pur riconoscendo che non saranno sufficienti a risolvere tutte le criticità della linea Arezzo-Firenze. Per ottenere risultati duraturi saranno necessari anche interventi infrastrutturali, tra cui il completamento del passante ferroviario sotterraneo di Firenze.

L’assessore Filippo Boni ha ricordato che questi convogli erano attesi dal 2019 e che le loro prestazioni potranno favorire una circolazione più fluida, soprattutto lungo la Direttissima. Prosegue inoltre il confronto con RFI e Trenitalia per migliorare la puntualità dei collegamenti.

Un investimento da 1,3 miliardi per il trasporto ferroviario

Il rinnovo dei treni regionali Toscana rientra nel Contratto di Servizio tra Regione e Trenitalia, valido fino al 2034, che prevede investimenti complessivi per 1,3 miliardi di euro. Di questi, 912,6 milioni sono destinati all’acquisto di nuovi convogli, con 128,9 milioni finanziati dalla Regione e 783,7 milioni da Trenitalia. Il programma comprende 100 nuovi treni, dei quali 79 sono già stati consegnati.

L’arrivo dei nuovi mezzi sulla linea Arezzo-Firenze rappresenta dunque un passo avanti verso un servizio più moderno e confortevole. Tuttavia, per garantire maggiore puntualità e ridurre i disagi dei pendolari, sarà fondamentale affiancare al rinnovo della flotta anche il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie.

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