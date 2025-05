Treni turistici italiani, annunciato il ritorno dell’Espresso Riviera che colleghera Roma a Marsiglia passando dalla Liguria.

Il ritorno dell’Espresso Riviera

Annunciato un grande ritorno, in casa Treni Turistici Italiani. Questa estate, infatti, ripartirà l’Espresso Riviera, un collegameno internazionale a tutti gli effetti.

L’Espresso Riviera, infatti, collega Roma a Marsiglia. Non solo: dalla Capitale, l’Espresso Riviera passa da Genova ed dal ponente ligure con la Costa Azzurra, prima di raggiungere la città francese. Il collegamento comprenderà anche Montecarlo.

Quando riparte

La prima partenza è prevista per venerdì 4 luglio. Il servizio funzionerà così: ogni venerdì, partenza da Roma Termini e arrivo a Marsiglia nella giornata seguente (L’Espresso Riviera è infatti un treno notturno). Durante la giornata di sabato, poi, il treno ripartirà da Marsiglia per arrivare a Roma nella giornata di domenica. Il servizio sarà attivo fino al 30 agosto. Questo treno permetterà anche ai viaggiatori in partenza da Genova di raggiungere la Francia senza dover fare cambi. I biglietti saranno disponibili a partire dal 24 maggio sul sito di Treni Turistici Italiani e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, incluse le biglietterie di stazione, i distributori Self-Service e le agenzie di viaggio.

