Terminal intermodale di Padova: nasce PSA Padova per lo sviluppo della logistica del Nord-Est
La novità del terminal intermodale di Padova
Il terminal intermodale di Padova entra in una nuova fase di sviluppo grazie alla nascita di PSA Padova, la società costituita da PSA Intermodal Italy, Logtainer e Interporto di Padova. Dopo l’aggiudicazione della gara avvenuta nel dicembre 2025, le parti hanno sottoscritto l’accordo definitivo che dà il via alla realizzazione del progetto, destinato a rafforzare il ruolo della città come snodo strategico per il trasporto merci europeo.
Terminal intermodale di Padova: un progetto per una logistica più efficiente
La nuova società PSA Padova sarà responsabile dello sviluppo e della gestione del terminal intermodale di Padova, con PSA Intermodal Italy che deterrà la quota di maggioranza e assumerà la guida operativa dell’iniziativa. Interporto di Padova manterrà una partecipazione di minoranza, assicurando continuità con il territorio e con il sistema logistico regionale, mentre Logtainer metterà a disposizione la propria esperienza nel trasporto multimodale e nei servizi ferroviari. L’obiettivo del progetto è consolidare il ruolo del terminal intermodale di Padova all’interno dei principali corridoi europei del trasporto merci, seguendo la strategia Node-to-Network (N2N) del Gruppo PSA. Il nuovo assetto consentirà di migliorare l’integrazione tra terminal inland, porti marittimi e reti ferroviarie internazionali, favorendo una gestione più efficiente dei flussi logistici.
L’investimento punta inoltre a incrementare la competitività del Veneto e dell’intero Nord-Est, promuovendo una logistica sempre più sostenibile attraverso una maggiore integrazione tra trasporto ferroviario, stradale e portuale. Grazie alle infrastrutture già esistenti e ai collegamenti con la rete TEN-T, il terminal intermodale di Padova rappresenta un nodo strategico per lo sviluppo delle catene di approvvigionamento italiane ed europee, contribuendo alla crescita dei traffici merci e al rafforzamento dell’ecosistema logistico del Gruppo PSA.
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