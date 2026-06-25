TRENO

Il terminal intermodale di Padova entra in una nuova fase di sviluppo grazie alla nascita di PSA Padova, la società costituita da PSA Intermodal Italy, Logtainer e Interporto di Padova. Dopo l’aggiudicazione della gara avvenuta nel dicembre 2025, le parti hanno sottoscritto l’accordo definitivo che dà il via alla realizzazione del progetto, destinato a rafforzare il ruolo della città come snodo strategico per il trasporto merci europeo.

Terminal intermodale di Padova: un progetto per una logistica più efficiente

La nuova società PSA Padova sarà responsabile dello sviluppo e della gestione del terminal intermodale di Padova, con PSA Intermodal Italy che deterrà la quota di maggioranza e assumerà la guida operativa dell’iniziativa. Interporto di Padova manterrà una partecipazione di minoranza, assicurando continuità con il territorio e con il sistema logistico regionale, mentre Logtainer metterà a disposizione la propria esperienza nel trasporto multimodale e nei servizi ferroviari. L’obiettivo del progetto è consolidare il ruolo del terminal intermodale di Padova all’interno dei principali corridoi europei del trasporto merci, seguendo la strategia Node-to-Network (N2N) del Gruppo PSA. Il nuovo assetto consentirà di migliorare l’integrazione tra terminal inland, porti marittimi e reti ferroviarie internazionali, favorendo una gestione più efficiente dei flussi logistici.

L’investimento punta inoltre a incrementare la competitività del Veneto e dell’intero Nord-Est, promuovendo una logistica sempre più sostenibile attraverso una maggiore integrazione tra trasporto ferroviario, stradale e portuale. Grazie alle infrastrutture già esistenti e ai collegamenti con la rete TEN-T, il terminal intermodale di Padova rappresenta un nodo strategico per lo sviluppo delle catene di approvvigionamento italiane ed europee, contribuendo alla crescita dei traffici merci e al rafforzamento dell’ecosistema logistico del Gruppo PSA.

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