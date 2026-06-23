TRENO

I celebri treni ad alta velocità giapponesi si preparano a inaugurare una nuova era del viaggio premium con la Supreme Class, un servizio esclusivo che porterà a bordo suite private dotate di comfort avanzati e maggiore privacy. A partire dal 1° ottobre, i passeggeri degli Shinkansen potranno usufruire di compartimenti riservati ispirati alle migliori cabine di prima classe del trasporto aereo.

Supreme Class: più comfort e privacy sui treni giapponesi

La nuova Supreme Class offrirà cabine private con porte chiudibili, sedili completamente reclinabili, connessione Wi-Fi dedicata, aria condizionata indipendente e illuminazione regolabile. Le prime suite saranno disponibili su circa dodici treni al giorno, con un progressivo aumento fino a trenta collegamenti quotidiani entro la fine dell’anno

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le compagnie ferroviarie JR Central e JR West, che puntano a elevare ulteriormente gli standard del trasporto ferroviario ad alta velocità. L’obiettivo è estendere la presenza della Supreme Class a circa il 30% dei convogli Tokaido Shinkansen entro il 2028.

Le caratteristiche delle nuove cabine

Le suite saranno proposte in due diverse configurazioni per rispondere alle esigenze di differenti tipologie di viaggiatori. La versione più spaziosa includerà un divano e potrà ospitare fino a due persone. Mentre quella compatta sarà progettata per chi viaggia da solo e desidera un ambiente riservato.

Sui collegamenti Nozomi tra Tokyo e Nagoya, il prezzo della cabina singola partirà da 32.440 yen (circa 175 euro), mentre la soluzione più ampia raggiungerà i 47.060 yen (circa 255 euro) a tratta. Secondo il presidente di JR Central, Shunsuke Niwa, la Supreme Class è stata pensata per soddisfare i clienti alla ricerca di servizi di qualità superiore. Inoltre, da aprile del prossimo anno, verranno introdotte anche suite semi-private con porte scorrevoli e maggiore spazio personale, ampliando ulteriormente l’offerta premium degli Shinkansen. Particolare attenzione è stata riservata anche al design dei sedili, studiati per garantire il massimo comfort senza interferire con i passeggeri delle file posteriori.

Leggi anche Treni: riaperte le sale storiche delle stazioni ferroviarie italiane più iconiche