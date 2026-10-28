TRENO

Oggi in Spagna due treni ad alta velocità si sono scontrati provocando decine di morti e di feriti. L’impatto tra le due locomotive è avvenuto all’ altezza di Toledo, a Sud di Madrid. Il bilancio al momento conta 46 morti e circa 200 feriti ma il numero sembra destinato a salire.

Le dinamiche dello scontro tra i due treni

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, è dovuto ad un tamponamento tra un treno AV di Renfe ed un treno AV di Iryo. Più precisamente il treno di Iryo era fermo su indicazione del gestore dell’infrastruttura ferroviaria Adif. Per questo motivo, Adif stava impartendo ai treni in circolazione sulla linea l’obbligo di procedere con la cosiddetta «marcia a vista», a una velocità di 40 chilometri orari. Il treno AV di Renfe ha dunque colpito duramente il convoglio praticamente fermo, portando ad un deragliamento di un paio di carrozze in entrambi i treni

Le parole di Pedro Sanchez, Giorgia Meloni e Antonio Tajani

Il tragico incidente ha provocato l’esposizione mediatica di diversi politici tra cui Pedro Sanchez, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

Il Premier spagnolo ha scritto così tramite il suo profilo di X:”Sono costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo. Il mio affetto, solidarietà e sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”.

Il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni ha invece dichiarato:”In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo. I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso”.

Infine Antonio Tajani, il ministro degli Esteri italiano, ha affermato:”Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti. Il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria”.

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