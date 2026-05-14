Siemens acquisisce le attività chiave di MERMEC e rafforza la propria tecnologia ferroviaria
I dettagli sul nuovo accordo tra Siemens e MERMEC
Siemens mobility ha firmato un accordo con MERMEC, associazione specializzata nell‘high-tech, per rafforzare il proprio portafoglio ferroviario globale di Siemens.
I rifornimenti tecnologici di MERMEC
L’attrezzatura fornita da MERMEC riguarderà principalmente le tecnologie di diagn
Le parole dei protagonisti
M
Mentre Vito Pertosa, Presidente di Angelo Holding, ha affermato:” Sono formalmente in pensione
Siemens Mobility acquisisce le attività strategiche di MERMEC Group
L’operazione rafforza la presenza globale di Siemens Mobility nel settore ferroviario, puntando su innovazione, digitalizzazione e servizi diagnostici avanzati. L’integrazione con MERMEC consentirà di ampliare le soluzioni per il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, valorizzando anche il polo industriale di Matera.
MERMEC, azienda italiana specializzata in segnalamento, diagnostica e tecnologie ferroviarie, continuerà a operare a livello internazionale con circa 1.700 dipendenti e attività in oltre 70 Paesi.
Leggi anche Italo e Ita Airways: da luglio 2026 arriva il biglietto unico per aereo e treno