TRENO

Siemens mobility ha firmato un accordo con MERMEC, associazione specializzata nell‘high-tech, per rafforzare il proprio portafoglio ferroviario globale di Siemens.

I rifornimenti tecnologici di MERMEC

L’attrezzatura fornita da MERMEC riguarderà principalmente le tecnologie di diagn ostica e misurazione, ampliando ulteriormente le attività di segnalamento, la presenza industriale e l’accesso al mercato in Italia. Le parti hanno concordato di n on divulgare i termini finanzi ari dell’operazione. Il Closin g è sottoposto ad una serie di condizioni, normali per opera zioni di questo tipo, ed è previsto entro la fine dell’anno solare 2026.

Le parole dei protagonisti

M ichael Peter, CEO di Siemens Mobility, ha dichiarato:” Combinando l’expertise tecnologica e l’accesso al mercato di MERMEC con la presenza globale e la leadership tecnologica di Siemens Mobility, rafforzeremo le nostre competenze nell’ambito della diagnostica, dell’asset intelligence e del segnalamento. Questo passo amplia la nostra presenza industriale in Italia, all’interno del nostro business di segnalamento, nel quale siamo leader mondiali, e migliora significativamente il nostro portafoglio globale di diagnostica.”

Mentre Vito Pertosa, Presidente di Angelo Holding, ha affermato:” Sono formalmente in pensione da nove mesi. In questo moment o, le mie condizioni di salute non sono delle migliori e i miei figli stanno seguendo in modo indipendente le proprie strade imprenditoriali. Per questa ragione, ho cercato un partner particolarmente solido nel settore, per garantire un futuro sicuro ai miei validi collaboratori, che hanno contribuito a rendere MERMEC l’azienda che è oggi, ovunque loro si trovino. Entrare a far parte di Siemens offrirà loro accesso a un’organizzazione globale focalizzata, in modo particolarmente marcato, sull’innovazione e sulla crescita sostenibile. Questa operazione mi permetterà di investire nelle altre aziende della mia holding industriale, oltre a contribuire allo sviluppo delle imprese del Sud Italia che necessitano di crescere e generare nuova occupazione qualificata”.

Siemens Mobility acquisisce le attività strategiche di MERMEC Group

L’operazione rafforza la presenza globale di Siemens Mobility nel settore ferroviario, puntando su innovazione, digitalizzazione e servizi diagnostici avanzati. L’integrazione con MERMEC consentirà di ampliare le soluzioni per il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, valorizzando anche il polo industriale di Matera.

MERMEC, azienda italiana specializzata in segnalamento, diagnostica e tecnologie ferroviarie, continuerà a operare a livello internazionale con circa 1.700 dipendenti e attività in oltre 70 Paesi.

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