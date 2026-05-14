Sicurezza ferroviaria: in forte calo furti e aggressioni nelle stazioni
Sicurezza ferroviaria: i dati del 2026
Nei primi quattro mesi del 2026 si registra un significativo miglioramento degli indicatori relativi alla sicurezza ferroviaria.
Sicurezza ferroviaria, i dati del 2026
Fino ad oggi, secondo i dati acquisiti al MIT da FS Security, si rileva una riduzione del 59,7% delle aggressioni al personale del Gruppo FS, del 45% dei furti in stazione e del 9% delle presenze di estranei lungo linea. Ciò è frutto del rafforzamento delle attività di presidio, prevenzione e controllo nelle stazioni e lungo la rete ferroviaria, particolarmente volute dal Ministro Salvini.
Forte soddisfazione di Salvini per numeri che testimoniano l’efficacia di un lavoro coordinato per rendere il trasporto ferroviario più sicuro. Al primo posto la tutela di lavoratori, passeggeri e infrastrutture strategiche per la mobilità del Paese.