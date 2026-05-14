Nei primi quattro mesi del 2026 si registra un significativo miglioramento degli indicatori relativi alla sicurezza ferroviaria.

Sicurezza ferroviaria, i dati del 2026

Fino ad oggi, secondo i dati acquisiti al MIT da FS Security, si rileva una riduzione del 59,7% delle aggressioni al personale del Gruppo FS, del 45% dei furti in stazione e del 9% delle presenze di estranei lungo linea. Ciò è frutto del rafforzamento delle attività di presidio, prevenzione e controllo nelle stazioni e lungo la rete ferroviaria, particolarmente volute dal Ministro Salvini.