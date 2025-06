TRENO

Tutte le promozioni e gli sconti sui treni per gli elettori in viaggio l’8 e 9 giugno 2025

In occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno ha annunciato lo sconto treni grazie a speciali offerte e convenzioni con Trenitalia, Italo e Trenord. I cittadini che si sposteranno per votare potranno usufruire di agevolazioni e sconti sui biglietti dei treni fino al 70%, valide per l’intero territorio nazionale.

Chi può ottenere lo sconto treni

Lo sconto treni elezioni 2025 è riservato a tutti gli elettori residenti in Italia e agli elettori residenti all’estero (per tratte sul territorio italiano).

Per ottenere lo scontro treni Referendum, è necessario dimostrare la motivazione elettorale del viaggio, mostrando la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva, insieme a un documento d’identità.

Quando si può viaggiare con lo sconto treni elezioni 2025

Il periodo di validità dello sconto treni Referendum 2025 è per l’andata dal 30 maggio 2025 E Per il ritorno fino al 19 giugno 2025

L’andata del biglietto del trenodeve concludersi prima della chiusura dei seggi, mentre il ritorno può avvenire solo dopo aver votato.

Trenitalia: sconto treni Referendum 2025

Trenitalia applica lo sconto treni Referendum 2025 con queste condizioni: 60% di sconto sui biglietti dei treni regionali. 70% di sconto sul prezzo del biglietto base nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte)

Per acquistare i biglietti dei treni Trenitalia con lo sconto Referendum è possibile rivolgersi alle Biglietterie Trenitalia, Agenzie di viaggio oppure online su www.trenitalia.com e App Trenitalia

Limitazioni: non valido in Executive, Business, Salottino; non cumulabile, tranne con Carta Blu e Disability Card.

Sconto treni Italo Referendum 2025

Italo partecipa allo sconto treni offrendo il 60% di sconto sui biglietti con tariffe Flex, Economy, Extratempo e Bordo, in ambiente Smart e Prima

È possibile effettuare l’acquisto dei biglietti Italo sconto Referendum sul sito www.italotreno.it, biglietterie di stazione, call center Pronto Italo e agenzie di viaggio autorizzate

Limitazioni: non valido in ambiente Club. Non applicabile su biglietti solo andata o con servizi accessori.

Trenord, sconto treni elezioni 2025

Trenord applica uno sconto treni del 60% su biglietti andata/ritorno a tariffa regionale Lombardia (n. 39/10), anche per la tratta Malpensa

Acquisto nelle biglietterie Trenord, a bordo treno dove previsto.

Limitazioni: non valido per tariffe integrate. Non cumulabile con altre promozioni.

Documenti richiesti per lo sconto treni

Per accedere allo sconto treni Referendum 2025, l’elettore deve portare:

Tessera elettorale (timbrata per il viaggio di ritorno)

(timbrata per il viaggio di ritorno) Oppure dichiarazione sostitutiva (solo per l’andata)

(solo per l’andata) Documento di identità valido

Per chi arriva dall’estero: cartolina avviso o certificazione consolare.

Continua a leggere: Sconto voli referendum domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025