Trenitalia lancia una promozione speciale dedicata agli appassionati di musica live. Con FrecciaMUSIC puoi approfittare di uno sconto treni dal 30% al 75% per raggiungere i concerti dei tuoi artisti preferiti a bordo di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

L’iniziativa permette di viaggiare comodi, veloci e a prezzi ridotti, rendendo ogni evento musicale ancora più accessibile.

Cos’è l’offerta sconto treni FrecciaMUSIC

L’offerta FrecciaMUSIC è pensata per chi si sposta in treno per assistere a concerti nazionali e internazionali. Grazie a questa offerta, i viaggiatori possono usufruire di riduzioni che variano dal 30% al 75% sul prezzo del biglietto.

Lo sconto è valido sui treni Frecciarossa (nei livelli di servizio Business, Premium e Standard), Frecciargento e Frecciabianca (in 1ª e 2ª classe). Sono esclusi il livello Executive e i salottini.

È possibile acquistare l’offerta fino alla mezzanotte dell’ottavo giorno precedente la partenza tramite il sito e l’app Trenitalia, nelle biglietterie e presso le agenzie di viaggio autorizzate.

Come ottenere lo sconto sui treni

Per accedere allo sconto treni FrecciaMUSIC, è necessario possedere un biglietto per il concerto e inserire durante l’acquisto del viaggio l’apposito codice accordo.

Durante il viaggio, il passeggero deve presentare sia il biglietto del treno sia il biglietto o voucher del concerto. In caso contrario, sarà considerato sprovvisto di titolo valido e dovrà corrispondere la differenza rispetto alla tariffa intera, oltre a una penale di 10 euro.

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale.

Regole e condizioni dell’offerta FrecciaMUSIC

L’offerta con sconto treni prevede regole precise:

Cambio prenotazione: non consentito.

non consentito. Cambio biglietto: non consentito.

non consentito. Cambio nominativo: gratuito e illimitato fino alla partenza del treno.

gratuito e illimitato fino alla partenza del treno. Rimborso: non previsto, salvo l’aggiunta del servizio tiRimborso.

non previsto, salvo l’aggiunta del servizio tiRimborso. Utilizzo su altro treno: non consentito; in caso contrario, il viaggiatore sarà regolarizzato come sprovvisto di biglietto.

Queste condizioni garantiscono la trasparenza e la coerenza dell’offerta, mantenendo al tempo stesso la convenienza per chi viaggia verso i concerti.

Opzione tiRimborso per chi viaggia con sconto treni

Chi sceglie di viaggiare con lo sconto treni FrecciaMUSIC può aggiungere al momento dell’acquisto l’opzione tiRimborso.

Questo servizio, al costo di soli 2 euro, consente di richiedere il rimborso del biglietto con una trattenuta del 10% fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente la partenza.

Il rimborso viene accreditato con la stessa modalità di pagamento utilizzata, offrendo maggiore flessibilità ai viaggiatori che desiderano tutelarsi da eventuali imprevisti.

