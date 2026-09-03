TRENO

Sciopero treni il 7 e 8 settembre 2026. La protesta interesserà il trasporto ferroviario nazionale e potrà causare cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione di Frecce, Intercity, treni regionali, Trenord e Italo.

L’agitazione scatterà nella serata di lunedì 7 settembre e proseguirà per quasi tutta la giornata successiva. Chi deve viaggiare è quindi invitato a controllare con attenzione la propria corsa, soprattutto nelle ore più critiche.

Sciopero treni 7 e 8 settembre: gli orari da sapere

Lo sciopero treni inizierà alle 21:18 di lunedì 7 settembre. RFI e Trenitalia indicano come termine le 21:00 di martedì 8 settembre, mentre Italo riporta nella propria comunicazione una conclusione alle 21:17.

Possibili ripercussioni sulla circolazione potrebbero comunque verificarsi anche prima dell’inizio ufficiale e dopo la conclusione della protesta.

Trenitalia, quali treni sono garantiti

Trenitalia ha già pubblicato l’elenco dei treni garantiti. Si tratta delle corse che dovrebbero viaggiare anche durante lo sciopero.

Per i regionali, invece, restano valide le fasce di garanzia previste nei giorni feriali.

La prima va dalle 6:00 alle 9:00.

La seconda dalle 18:00 alle 21:00.

Attenzione. Trovarsi all’interno della fascia oraria non significa automaticamente che ogni treno sia garantito. È fondamentale verificare il numero della singola corsa.

Sciopero treni Trenord: attenzione ai regionali

Anche Trenord invita i passeggeri a controllare l’elenco dei servizi minimi garantiti.

I treni già in viaggio quando inizia lo sciopero possono arrivare a destinazione se l’arrivo è previsto entro un’ora dall’inizio dell’agitazione.

Italo pubblica la lista dei treni garantiti

Italo ha diffuso un documento specifico con l’elenco delle corse garantite tra il 7 e l’8 settembre.

Nella lista sono indicati i treni che continueranno a circolare nonostante lo sciopero e quelli considerati fuori fascia perché destinati ad arrivare entro un’ora dall’avvio della protesta.

Cosa controllare prima di andare in stazione

Prima della partenza è consigliabile verificare numero del treno, orario e stato della corsa sui canali ufficiali dell’operatore.

Lo sciopero treni del 7 e 8 settembre 2026 potrebbe avere effetti soprattutto sulle tratte più frequentate e nei principali nodi ferroviari. Chi ha coincidenze o appuntamenti importanti dovrebbe quindi prevedere un margine di sicurezza maggiore.

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