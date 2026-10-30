TRENO

Sciopero treni Italo lunedì 9 novembre 2026: chi ha un biglietto Italo deve mettere in conto possibili cancellazioni dei treni. Non è ancora possibile sapere quali treni saranno cancellati, ma il calendario delle proteste indica una giornata complessa. La domanda, soprattutto per chi viaggia per lavoro o ha una coincidenza, è una: quali sono i treni garantiti? Per ora, dunque, l’unica scelta prudente è seguire le comunicazioni ufficiali della compagnia.

Sciopero Italo: gli orari e i treni garantiti il 9 novembre

Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno stop nazionale del personale Italo Ntv dalle 9:01 alle 16:59. Non è l’unica agitazione prevista: per gli equipaggi operativi risulta anche uno sciopero indetto dalla Uilt Uil dalle 2:00 alle 23:59.

Le due proclamazioni hanno orari e platee differenti. Per i passeggeri significa che non basta guardare soltanto alla fascia centrale della giornata: anche chi parte presto o viaggia in serata dovrebbe controllare la propria corsa. La proclamazione, però, non equivale alla cancellazione automatica di tutti i treni.

Treni garantiti Italo: l’elenco

Non risulta abncora pubblicata una lista ufficiale dei treni garantiti per il 9 novembre. Di conseguenza, nessun numero di treno può essere indicato come certamente confermato. Le fasce di garanzia normalmente associate ai treni regionali non vanno applicate automaticamente ai collegamenti Italo: conta l’elenco che la compagnia comunica per lo specifico sciopero.

Perché i lavoratori Italo incrociano le braccia

Al centro della vertenza ci sono il rinnovo contrattuale e gli aumenti salariali. I sindacati chiedono inoltre migliori tutele per gli equipaggi, risposte sul personale di stazione, garanzie nelle ristrutturazioni e interventi su previdenza e genitorialità. Dopo mesi di trattative, denunciano l’assenza di risultati concreti.

Come verificare treni, ritardi e cancellazioni

Prima di partire, conviene consultare il sito ufficiale Italo e Italo in Viaggio, inserendo il numero del treno e controllando gli aggiornamenti. In caso di cancellazione, l’assistenza della compagnia può indicare soluzioni alternative e condizioni di rimborso. Il consiglio è semplice: non raggiungere la stazione senza aver verificato la corsa.