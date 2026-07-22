TRENO

Lo sciopero Italo del 23 e 24 luglio 2026 interesserà numerosi treni. Per limitare i disagi, la compagnia ha pubblicato la lista dei treni garantiti.

La protesta inizierà alle ore 21:00 di giovedì 23 luglio. Terminerà alle ore 20:59 di venerdì 24 luglio 2026.

Durante queste 24 ore potrebbero verificarsi cancellazioni e ritardi. Non si escludono modifiche agli orari. Possibili anche variazioni nelle fermate previste.

Chi ha già acquistato un biglietto dovrebbe controllare il proprio viaggio prima di partire. Non basta verificare l’orario ordinario. Durante lo sciopero Italo, infatti, alcuni treni potrebbero non circolare.

Per sapere quali collegamenti saranno effettuati, bisogna consultare l’elenco ufficiale dei treni garantiti.

Orari dello sciopero treni Italo

Lo sciopero scatterà alle ore 21:00 del 23 luglio. Proseguirà per tutta la notte e per gran parte della giornata successiva.

La conclusione è prevista alle ore 20:59 del 24 luglio.

I disagi potrebbero iniziare anche prima. Alcune conseguenze sulla circolazione potrebbero proseguire dopo la fine della protesta. Questo può accadere quando è necessario riorganizzare treni, turni e personale.

Non tutti i collegamenti saranno cancellati. Alcuni resteranno attivi. Altri potrebbero partire in ritardo o subire modifiche.

Anche i treni garantiti possono registrare variazioni operative. Per questo conviene controllare gli aggiornamenti poco prima della partenza.

Come verificare i treni garantiti durante lo sciopero

Il controllo è semplice. Bisogna prendere il numero del treno riportato sul biglietto. Poi va confrontato con quello presente nella lista dei treni garantiti.

CONSULTA LA LISTA DEI TRENI GARANTITI

È utile verificare anche la data del viaggio. Vanno controllati l’orario, la stazione di partenza e la destinazione.

Il sito e l’app di Italo possono fornire aggiornamenti utili. Lo stesso vale per le comunicazioni inviate tramite e-mail o SMS.

Una volta in stazione, è consigliabile guardare i monitor. Bisogna anche prestare attenzione agli annunci.

Cosa fare in caso di cancellazione

Se il treno viene cancellato, il passeggero deve leggere le condizioni del biglietto acquistato.In alcuni casi possono essere previsti un cambio, un rimborso o una soluzione alternativa.

Prima di annullare il viaggio, conviene controllare le indicazioni ufficiali. È importante conservare il codice del biglietto e ogni comunicazione ricevuta.

Per affrontare lo sciopero Italo del 23 e 24 luglio 2026 con meno rischi, la cosa migliore è verificare in anticipo quali treni saranno operativi.

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