TRENO

Venerdì 29 maggio è previsto sciopero nazionale di 24 ore. A rischio treni e mesi pubblici.

Sciopero nazionale dei trasporti: coinvolto il Gruppo Fs Italiane

È stato proclamato uno sciopero nazionale da alcune sigle sindacali autonome che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane. La protesta, collegata a uno sciopero generale, inizierà alle 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alle 21 di venerdì 29 maggio, come reso noto da Ferrovie dello Stato.

L’agitazione riguarderà i lavoratori di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in diverse città italiane.

Sciopero Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio

Nella giornata di venerdì 29 maggio anche il trasporto pubblico milanese sarà interessato dallo sciopero. A Milano, infatti, Atm ha confermato possibili disagi per chi utilizza quotidianamente metropolitane, autobus e tram. La protesta, promossa dal sindacato Cub insieme ad altre sigle di base, durerà 24 ore e rientra nello sciopero generale nazionale che coinvolgerà anche il settore ferroviario.

Atm ha comunicato che il personale delle linee di superficie e della metropolitana potrebbe interrompere il servizio dalle 8.45 alle 15 e successivamente dalle 18 fino al termine della giornata. I mezzi pubblici saranno quindi regolarmente in funzione nelle fasce garantite: dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Durante le restanti ore, invece, potrebbero verificarsi cancellazioni e rallentamenti.

Le motivazioni della protesta

Alla base dello sciopero ci sono diverse rivendicazioni avanzate dai sindacati. Tra queste figurano la contrarietà all’aumento delle spese militari, la denuncia delle condizioni di precarietà lavorativa e la richiesta di adeguamenti salariali sia nel settore pubblico sia in quello privato. Le organizzazioni sindacali contestano inoltre il sostegno militare a Israele e denunciano l’assenza di politiche sociali efficaci, soprattutto sul tema dell’emergenza abitativa. Tra i temi centrali dello sciopero vengono citati anche i decreti sicurezza e le limitazioni al diritto di protesta. I sindacati criticano inoltre le norme che regolano gli scioperi nei servizi pubblici e chiedono modifiche alle leggi attualmente in vigore.

Nella mobilitazione trovano spazio anche le richieste di maggiori tutele per i lavoratori, politiche industriali più efficaci per affrontare le trasformazioni economiche e interventi concreti contro le morti sul lavoro.

Leggi anche Ferrovia Roma nord, chiusa la linea per 3 mesi per lavori di ristrutturazione