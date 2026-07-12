TRENO

In Sardegna, il nuovo treno veloce Cagliari – Olbia, ha brillantemente superato tutti i test.

ll nuovo treno Cagliari – Olbia, un importante passo per la Sardegna

La rivoluzione positiva in Sardegna sta per partire e le due città verranno collegate in sole 2 ore e 15 minuti. Ora si apre la fase delle verifiche tecniche: RFI e Trenitalia analizzeranno i dati raccolti durante il viaggio per valutare prestazioni, compatibilità con l’infrastruttura e comportamento del convoglio. Successivamente dovranno essere completate le valutazioni tecniche e organizzative necessarie per trasformare la tratta in un collegamento stabile, da inserire nella programmazione ferroviaria della Sardegna.

Sull’argomento si è ovviamente esposto il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Quest’ultimo ha dichiarato che si tratta di un importane passo per l’intera Sardegna. Salvini, che sta puntando fortemente sul rinnovo della rete ferroviaria e sulla creazione di nuove tratte, si dice soddisfatto e fiducioso per il futuro in quanto gli investimenti, il lavoro svolto e anche qualche fisiologico disagio, stanno producendo effetti concreti per rendere i collegamenti ferroviari più moderni, efficienti e competitivi, a beneficio di cittadini e imprese.

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