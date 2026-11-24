TRENO

La protezione delle persone rappresenta una priorità assoluta, che supera qualsiasi necessità produttiva, organizzativa, commerciale ed economica. È questo il messaggio del National Safety Day 2026 di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), svoltosi a Roma il 23 novembre e conclusosi con la presentazione del Patto di Sicurezza rivolto alle imprese della filiera ferroviaria. Un impegno che trova conferma anche nel prossimo Piano Industriale, nel quale la sicurezza figura tra i principali pilastri strategici.

Safety Day 2026: prevenzione, formazione e responsabilità condivisa

All’iniziativa hanno preso parte l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio, la Presidente di RFI, Paola Firmi, e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI, Aldo Isi, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di ANSFISA e dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.

“Con questo Patto intendiamo ribadire la collaborazione con le imprese della filiera proseguendo nel nostro impegno per la sicurezza di tutte le persone coinvolte nelle attività ferroviarie. Proseguiamo nel percorso di promozione della cultura della prevenzione che si traduca in comportamenti quotidiani, nella capacità di riconoscere e segnalare possibili rischi e nella responsabilità di intervenire quando non ci sono le condizioni per lavorare in sicurezza. Perché la cultura della sicurezza si costruisce insieme, attraverso l’attenzione, la competenza e il contributo di ciascuno”, ha dichiarato Aldo Isi, AD e DG di RFI.

Il National Safety Day ha valorizzato, attraverso filmati e testimonianze dirette, le esperienze dei lavoratori impegnati quotidianamente negli impianti e nei cantieri ferroviari. Durante l’evento sono stati inoltre premiati cinque Safety Leader e un Safety Site, distintisi per il contributo concreto alla diffusione delle buone pratiche di sicurezza.

Patto di Sicurezza: un impegno comune per la filiera ferroviaria

Attraverso la proposta del Patto di Sicurezza, RFI punta a consolidare il rapporto tra il gestore dell’infrastruttura ferroviaria e le associazioni delle imprese realizzatrici, individuando principi e responsabilità condivisi per garantire la tutela di tutte le persone coinvolte nelle attività del settore. L’iniziativa prevede la promozione di percorsi di sensibilizzazione e lo scambio di esperienze, affinché queste possano trasformarsi in opportunità di apprendimento e miglioramento continuo per l’intera filiera.

Con la quattordicesima edizione del Safety Day e la proposta del Patto di Sicurezza, RFI rinnova dunque il proprio impegno nella costruzione di una cultura della prevenzione fondata sulla centralità delle persone, sulla responsabilità individuale e sulla collaborazione tra tutti gli operatori del comparto ferroviario.

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