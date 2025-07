TRENO

Buone notizie in arrivo per i pendolari e per la mobilità nella regione Lazio: le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera infatti hanno approvato un emendamento al decreto legge Infrastrutture che stanzia risorse significative per la linea FL3 Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina.

L’obiettivo dell’emendamento è quello di velocizzare e aumentare la capacità di questa importante tratta ferroviaria, con una conseguente riduzione dei tempi di percorrenza nel tratto tra Bracciano e Viterbo.

Binari di precedenza

Per raggiungere questo risultato, è prevista la realizzazione di binari di precedenza in stazione. A tal fine, è stato deliberato uno stanziamento specifico di 8 milioni di euro complessivi distribuiti tra gli anni 2027 e 2028, risorse che verranno attinte dal contratto di programma RFI-MIT.

Si tratta di un investimento mirato a migliorare concretamente il servizio ferroviario per i cittadini del Lazio, con una maggiore attenzione verso le esigenze dei pendolari e della mobilità nella Tuscia e nell’area nord di Roma.

La linea Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina

La linea FL3 Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina è una delle linee ferroviarie regionali del Lazio gestite da Trenitalia, fondamentale per il trasporto pendolare tra la provincia di Viterbo e la Capitale.

La tratta collega Viterbo Porta Fiorentina con Roma, attraversando diverse località importanti come Vetralla, Capranica-Sutri, Oriolo, Manziana-Canale Monterano, Bracciano, Anguillara, Cesano di Roma, Olgiata, La Storta, Roma San Filippo Neri, Monte Mario, fino ad arrivare a stazioni principali di Roma come Roma Tiburtina. Alcuni treni possono estendersi fino a Fara Sabina-Montelibretti o limitare il percorso a Roma Ostiense.

Continua a leggere:traforo del gran sasso, istituito commissario unico