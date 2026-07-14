TRENO

Continuano i disagi per chi viaggia in treno nella Capitale. Anche oggi, martedì 14 luglio, i pendolari devono fare i conti con ritardi e soppressioni sulle linee regionali, conseguenza dell’incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 13 luglio, quando una trivella ha perforato una galleria tra le stazioni di Vigna Clara e Roma San Pietro, danneggiando un convoglio in transito.

Continuano i ritardi e le cancellazioni a Roma e dintorni

Il guasto non è stato ancora risolto e la circolazione ferroviaria resta fortemente compromessa. Il Gruppo RFI ha comunicato che la linea è ancora interrotta nei pressi di Vigna Clara a causa del «danneggiamento dell’infrastruttura non dipendente da Rfi». L’episodio è stato provocato da un operaio di un’azienda esterna, impegnato in lavori sopra la galleria: durante le operazioni, la trivella ha sfondato la volta del tunnel, colpendo il treno e costringendo a sospendere il traffico ferroviario.

Le ripercussioni sulla circolazione sono ancora evidenti. Dalle 13:30 di lunedì i collegamenti delle linee regionali Roma-Civitavecchia, Roma-Viterbo e Roma-Fiumicino Aeroporto continuano a registrare rallentamenti. Secondo il Gruppo RFI, i treni accumulano ritardi fino a 30 minuti, ma nelle stazioni non mancano anche corse cancellate o limitate.

Nell’ultimo aggiornamento diffuso nella mattinata di martedì 14 luglio, RFI informa i viaggiatori che «la circolazione ferroviaria permane rallentata tra Roma S. Pietro e Roma Ostiense per un inconveniente tecnico alla linea» con «rallentamenti fino a 30 minuti, limitazioni e cancellazioni. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti».

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