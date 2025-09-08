TRENO

In vista dell’edizione 2025 dell’Oktoberfest, FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS Italiane) lancia una nuova e suggestiva esperienza di viaggio su rotaia: un treno notturno diretto da Roma a Monaco di Baviera, pensato per chi vuole vivere la festa bavarese più famosa già dal momento della partenza.

L’espresso Monaco, partenze

L’Espresso Monaco, questo il nome del convoglio, partirà dalla stazione di Roma Termini il 26 settembre e il 3 ottobre alle ore 19:57, con ritorno da Monaco previsto per il 28 settembre e il 5 ottobre alle 15:30. Il treno, in perfetto stile anni ’80 ma completamente rinnovato, attraverserà l’Italia del nord e l’Austria, con fermate in località come Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Innsbruck e Garmisch-Partenkirchen, prima di arrivare a Monaco.

A bordo, i passeggeri potranno scegliere tra cuccette da 4 o 6 posti, vagoni letto a uso singolo o doppio, e carrozze a scompartimento. Non mancherà il comfort di una carrozza ristorante e un’offerta pensata per chi vuole iniziare a festeggiare: intrattenimento e degustazioni di birre artigianali infatti accompagneranno i viaggiatori lungo il tragitto.

Dove comprare i biglietti

I biglietti sono già in vendita sulla piattaforma Railbook a partire da 99 euro, con una promozione early bird valida fino al 7 settembre. Si tratta di un’occasione unica per coniugare la passione per i viaggi lenti e di charme, con il desiderio di partecipare a uno degli eventi folkloristici più iconici d’Europa.

Maggiori informazioni sui servizi disponibili a bordo dell’Espresso Monaco sono consultabili sul sito ufficiale www.fstrenituristici.it

