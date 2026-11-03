TRENO

I treni regionali di Roma riceveranno modifiche e cancellazioni straordinarie per circa 10 giorni, dal 13 al 23 novembre. Ciò per permettere i lavori di realizzazione del nodo Pigneto.

Quali tratte regionali saranno modificate o cancellate

Come evidenziato anche da RFI, le linee interessate dalle interruzioni sono le seguenti: Orte – Roma – Fiumicino, Roma – Cesano – Viterbo, Roma – Pisa, Roma – Napoli, Roma – Velletri, Roma – Boiano, Roma – Rieti, Roma Ostiense – Vigna Clara, Roma – Avezzano.

Inoltre subiranno limitazioni di percorso e cancellazioni totali anche i treni delle relazioni Viterbo – Anguillara / Bracciano / Cesano / La Storta – Roma, Roma – Civitavecchia, Ladispoli – Ponte Galeria e Roma Tiburtina – Ladispoli, Roma – Velletri, Roma – Rieti. Anche i treni regionali 20318 e 20319 della relazione Val D’Ala – Tivoli Terme sono cancellati. Arrivando così a 155 corse limitate o riprogrammate. Previsto servizio bus tra le stazioni di Terni e Rieti, Orte e Poggio Mirteto, Roma Ostiense e Poggio Mirteto.

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