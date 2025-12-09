TRENO

A causa di un importante e imprevisto numero di restrizioni il servizio Rola terminerà il 12 dicembre 2025.

Le misure applicate alla rete ferroviaria dall’autunno 2024 hanno ridotto in modo significativo la capacità dell’Autostrada Viaggiante tra Friburgo in Brisgovia e Novara.

L’azienda RAlpin SA deve quindi fermare il collegamento, inoltre conferma che il servizio resterà attivo fino alla data prevista. Pertanto le imprese possono continuare le loro attività logistiche senza variazioni immediate.

Rola sospesa dal 12 dicembre 2025

Le restrizioni introdotte nel 2024 hanno limitato l’esercizio della linea e hanno compromesso la regolarità del servizio Rola.

La sospensione scatterà il 13 dicembre 2025, perché la ridotta disponibilità della rete non permette un funzionamento stabile. Le ultime partenze dai terminal di Friburgo e Novara si svolgeranno nella notte tra il 12 e il 13 dicembre.

Collegamenti alternativi al servizio Rola nel trasporto combinato

Gli utenti del servizio Rola possono consultare collegamenti alternativi grazie alla piattaforma istituzionale dedicata al trasporto combinato non accompagnato.

Il link indicato da RAlpin SA permette di accedere alle offerte attive per il transito attraverso la Svizzera. Inoltre le informazioni presenti sul portale sono aggiornate e aiutano le imprese nella scelta dei servizi compatibili. Pertanto ogni operatore può individuare soluzioni idonee per sostituire il collegamento sospeso.

RAlpin ringrazia gli utenti e garantisce continuità fino alla chiusura della Rola

RAlpin SA esprime rammarico per la sospensione della Rola, perché il collegamento ha sostenuto per anni il traffico transalpino.

L’azienda ringrazia gli utenti per la loro fiducia e augura a tutte le imprese il meglio per il futuro. Inoltre conferma la continuità operativa fino al 12 dicembre 2025, così ogni attività potrà proseguire senza interruzioni improvvise.

Leggi anche: Stop al trasporto camion su rotaia Rola: autotrasporto e lavoratori a rischio