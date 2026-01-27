TRENO

Nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio 2026, la circolazione ferroviaria sulla linea Fortezza – San Candido è tornata regolare secondo il cronoprogramma previsto.

Ripristino della linea e potenziamento della Val Pusteria

Gli interventi realizzati da Rete Ferroviaria Italiana hanno permesso un deciso potenziamento della linea, migliorando puntualità, regolarità e affidabilità del servizio.

Le opere eseguite rientrano in una strategia più ampia di potenziamento infrastrutturale, funzionale anche alla futura connessione con la linea del Brennero tramite la Variante di Val di Riga.

L’investimento complessivo per i lavori svolti durante l’interruzione è stato pari a 70 milioni di euro.

Alla cerimonia di riapertura della ferrovia della Val Pusteria, svoltasi nella caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Naz Sciaves, hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, insieme ai vertici di RFI.

Interventi infrastrutturali e potenziamento dell’accessibilità

Nel tratto Naz – Sciaves è stata modificata la geometria della linea per circa 2,5 km.

Sono state inoltre realizzate le principali opere strutturali per il collegamento alla futura Variante della Val di Riga.

Contestualmente è stata costruita la nuova fermata di Sciaves e il nuovo posto di movimento.

Sull’intera linea Fortezza – San Candido sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico.

I lavori hanno incluso il rinnovo della linea di trazione elettrica, l’adeguamento del PRG di Vandoies e il miglioramento dei sistemi informativi al pubblico.

Sono stati inoltre rinnovati ponti, gallerie e opere di protezione idro-geologica.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità delle stazioni. A San Candido è iniziata la prima fase di rialzo dei marciapiedi.

In numerose altre stazioni della linea si è intervenuti su ascensori, percorsi tattili, illuminazione a LED e decoro degli spazi, rafforzando così il potenziamento complessivo del servizio ferroviario.

Leggi anche RFI: operativo il piano neve e gelo su tutta la rete ferroviaria