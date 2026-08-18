TRENO

Questa mattina è stata riaperta la linea AV Bologna – Milano. La circolazione era stata sospesa dal 10 al 17 agosto per lavori di rinnovo dell’infrastruttura tra Piacenza e Milano. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano – Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4.55.

Come si sono svolti i lavori di rinnovo tra Piacenza e Milano

RFI (Gruppo FS), ha gestito 3 cantieri: due presso il Posto di Movimento di Livraga e uno presso il Bivio Piacenza Ovest. Quest’ultimi operativi contemporaneamente per la sostituzione di sei deviatoi in quella tratta. Al lavoro oltre cento tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici con il supporto di mezzi d’opera, autogrù telescopiche e attrezzature specialistiche. Questi lavori sono necessari a garantire alti standard di affidabilità dell’infrastruttura e rientrano nei piani di manutenzione della linea. Si aggiungono alla manutenzione quotidiana effettuata principalmente la notte, quando non sono previsti treni in viaggio.