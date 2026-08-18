RFI, riaperta questa mattina l’intera linea Av Bologna – Milano
Terminati i lavori di rinnovo dell’infrastruttura e riaperta la linea AV Bologna – Milano
Questa mattina è stata riaperta la linea AV Bologna – Milano. La circolazione era stata sospesa dal 10 al 17 agosto per lavori di rinnovo dell’infrastruttura tra Piacenza e Milano. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano – Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4.55.
Come si sono svolti i lavori di rinnovo tra Piacenza e Milano
RFI (Gruppo FS), ha gestito 3 cantieri: due presso il Posto di Movimento di Livraga e uno presso il Bivio Piacenza Ovest. Quest’ultimi operativi contemporaneamente per la sostituzione di sei deviatoi in quella tratta. Al lavoro oltre cento tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici con il supporto di mezzi d’opera, autogrù telescopiche e attrezzature specialistiche. Questi lavori sono necessari a garantire alti standard di affidabilità dell’infrastruttura e rientrano nei piani di manutenzione della linea. Si aggiungono alla manutenzione quotidiana effettuata principalmente la notte, quando non sono previsti treni in viaggio.
I nuovi deviatoi introdotti nella linea AV Bologna – Milano sono lunghi 140 metri e pesano 200 tonnellate. Per movimentarli gli operai hanno dovuto suddividere ciascuno di essi in cinque parti. Le operazioni di sostituzione, concentrate nella settimana di Ferragosto caratterizzata da un sensibile calo di passeggeri sulla tratta, sono state precedute da attività propedeutiche avviate a inizio estate senza ripercussioni sulla circolazione dei treni.
Dove hanno circolato i treni durante i lavori
Durante l’attività dei cantieri i treni AV hanno bypassato il tratto oggetto dei lavori utilizzando i binari della linea convenzionale. Da oggi e fino al 28 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, i treni percorreranno le tratte rinnovate ad una velocità che verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea. I canali di acquisto delle imprese ferroviarie sono aggiornati con le modifiche dei tempi di percorrenza previste. Sono circa 200 i treni AV che ogni giorno viaggiano fra Bologna a Milano ad una velocità che raggiunge i 300 km/h.
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