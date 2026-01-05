TRENO

Dal 5 gennaio sarà attivo su tutta l’infrastruttura il piano neve e gelo di RFI (rete ferroviaria italiana), società del Gruppo FS.

L’obiettivo del piano neve e gelo

Lo scopo dell’iniziativa di RFI è quello di gestire in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria nazionale, garantendo la continuità del servizio. Il Piano entra in azione sulla base dei bollettini meteo e degli avvisi di Avverse Condizioni Meteo diramati dal Dipartimento della Protezione Civile. Si articola in un sistema di fasi operative progressive: dalla pre-allerta fino agli scenari più complessi.

Il piano neve e gelo gira intorno ad una macchina organizzativa già rodata, fatta di tecnologie, mezzi e presìdi distribuiti sull’intero territorio nazionale. Deviatoi protetti da sistemi di riscaldamento, mezzi specializzati pronti a intervenire per la rimozione di neve e ghiaccio e soluzioni dedicate per la protezione della linea di alimentazione elettrica consentono di prevenire le principali criticità e di intervenire rapidamente in caso di peggioramento delle condizioni meteo. A questo si affianca il rafforzamento dei presìdi straordinari nei nodi più sensibili della rete, in particolare nelle grandi aree urbane e metropolitane. Mentre il coordinamento dell’attività è affidato ad una struttura lavorativa che lavora in tempo reale.

La comunicazione con i passeggeri

In caso di previsioni meteo avverse, gli eventuali programmi di rimodulazione dell’offerta ferroviaria vengono definiti con anticipo e comunicati entro la sera precedente il giorno di criticità attraverso i canali ufficiali di RFI e delle Imprese Ferroviarie, oltre che con una capillare informazione nelle stazioni. Durante gli eventi, protocolli di comunicazione dedicati assicurano aggiornamenti costanti su variazioni del servizio, rallentamenti e possibili alternative di viaggio.

Con il Piano Neve e Gelo, Rete Ferroviaria Italiana conferma il proprio impegno per una gestione preventiva e responsabile dell’infrastruttura ferroviaria. RFI pone al centro del progetto la sicurezza, l’affidabilità del servizio e l’informazione ai cittadini, anche nelle condizioni climatiche più sfidanti.

