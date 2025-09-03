TRENO

Dal 3 e 4 settembre torna regolare la circolazione di tutti i treni regionali tra Napoli e Salerno

Dopo due mesi di intensi lavori, è tornata pienamente operativa la linea ferroviaria storica Napoli–Salerno. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha infatti completato un importante ciclo di interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, avviato lo scorso 4 luglio.

Linea Napoli-Salerno, circolazione tornata regolare

Con la riapertura della linea, è tornata regolare la circolazione di tutti i treni regionali tra Napoli e Salerno, offrendo un servizio rinnovato a pendolari e viaggiatori. Gli interventi hanno interessato l’intero tracciato della linea, percorsa quotidianamente da circa 80 treni regionali e treni a lunga percorrenza e hanno incluso lavori su cinque cantieri distribuiti lungo il percorso.

Come dichiarato da un portavoce dell’azienda: “Questi interventi fanno parte di un piano strategico di RFI per migliorare sicurezza, efficienza e accessibilità sulla rete ferroviaria campana”.

“Stiamo lavorando per un sistema ferroviario sempre più moderno, resiliente e sostenibile, all’altezza delle esigenze di mobilità del territorio campano e del Mezzogiorno”, ha aggiunto RFI in una nota ufficiale.

Investimento di oltre 20 milioni di euro

In totale sono stati circa 250 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, operativi contemporaneamente 24 ore su 24, per un investimento economico complessivo di oltre 20 milioni di euro. Le lavorazioni, particolarmente complesse, riguardano:

realizzazione di un nuovo marciapiede con pensilina

con pensilina un nuovo ascensore a servizio del binario VIII

a servizio del binario VIII prolungamento del sottopassaggio nella stazione di Salerno

nella stazione di Salerno interventi infrastrutturali ai binari della stazione di Salerno con importanti benefici per la gestione del traffico ferroviario della Metropolitana leggera di superfice Salerno – Arechi

attivita’ propedeutiche di attrezzaggio della linea per l’installazione del sistema Ertms , sistema tecnologico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni

, sistema tecnologico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni realizzazione di nuove scale ed opere civili propedeutiche all’istallazione di nuovi impianti ascensore di collegamento tra marciapiedi e sottopasso,

ed opere civili propedeutiche all’istallazione di nuovi impianti ascensore di collegamento tra marciapiedi e sottopasso, restyling architettonico e funzionale del sottopasso

adeguamento dei marciapiedi ed interventi di risanamento delle pensiline esistenti o realizzazione di nuove coperture metalliche nelle stazioni di Nocera Superiore e Torre del Greco

e Interventi diffusi di restyling delle stazioni di Salerno Irno , Portici, Scafati

, l’installazione di una nuova pensilina per i viaggiatori presso la stazione di Pietrarsa

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto ferroviario in trincea tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata Città

nel tratto ferroviario in trincea tra e consolidamento, impermeabilizzazione e miglioramento sismico di alcuni ponti e viadotti

Conclusi tutti gli interventi, torneranno progressivamente a circolare i treni regionali sulle direttrici interrotte, ovvero: sulla linea storica Napoli – Salerno, nel tratto tra Napoli San Giovanni – Barra e Nocera Inferiore e tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, tratte sule quali si tornerà a viaggiare a partire dalle ore 19.30 di oggi, mercoledi’ 3 settembre, mentre la linea metropolitana di Salerno sarà riaperta al pubblico dalle ore 6 di domani, giovedi’ 4 settembre.

Un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale del territorio

Il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, ha sottolineato l’importanza del potenziamento della linea Napoli-Salerno dichiarando: “Il complemento dei lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla linea storica Napoli – Salerno consente di ripristinare la circolazione nei tempi previsti a beneficio dei viaggiatori e rappresenta un passo importante per la costruzione di una rete ferroviaria sempre più efficiente e sicura. Gli interventi, che consentono di migliorare l’accessibilità delle stazioni e la gestione del traffico ferroviario, sono il frutto del lavoro che come Mit stiamo portando avanti per lo sviluppo infrastrutturale del territorio. Particolarmente significativi i lavori nella stazione di Salerno, anche a beneficio della metropolitana leggera di superficie, gli interventi nelle stazioni di Nocera e Torre del Greco e le attività propedeutiche di attrezzaggio della linea per l’installazione del sistema ERTMS, che garantisce una maggiore puntualità nella gestione del traffico aumentando le prestazioni in termini di regolarità e qualità del servizio. Ringrazio Rfi, con cui sono in costante contatto, per l’impegno nella messa a terra degli investimenti che stiamo promuovendo. Continueremo a lavorare per portare avanti l’opera di modernizzazione infrastrutturale della Campania, indispensabile per sostenerne la crescita”.

Continua a leggere:FS Logistix in Europa con la gestione del terminal di Anversa