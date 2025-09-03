RFI: completati i lavori sulla linea storica Napoli–Salerno. Riprende la circolazione dei treni
Dal 3 e 4 settembre torna regolare la circolazione di tutti i treni regionali tra Napoli e Salerno
Dopo due mesi di intensi lavori, è tornata pienamente operativa la linea ferroviaria storica Napoli–Salerno. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha infatti completato un importante ciclo di interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, avviato lo scorso 4 luglio.
Linea Napoli-Salerno, circolazione tornata regolare
Con la riapertura della linea, è tornata regolare la circolazione di tutti i treni regionali tra Napoli e Salerno, offrendo un servizio rinnovato a pendolari e viaggiatori. Gli interventi hanno interessato l’intero tracciato della linea, percorsa quotidianamente da circa 80 treni regionali e treni a lunga percorrenza e hanno incluso lavori su cinque cantieri distribuiti lungo il percorso.
Come dichiarato da un portavoce dell’azienda: “Questi interventi fanno parte di un piano strategico di RFI per migliorare sicurezza, efficienza e accessibilità sulla rete ferroviaria campana”.
“Stiamo lavorando per un sistema ferroviario sempre più moderno, resiliente e sostenibile, all’altezza delle esigenze di mobilità del territorio campano e del Mezzogiorno”, ha aggiunto RFI in una nota ufficiale.
Investimento di oltre 20 milioni di euro
In totale sono stati circa 250 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, operativi contemporaneamente 24 ore su 24, per un investimento economico complessivo di oltre 20 milioni di euro. Le lavorazioni, particolarmente complesse, riguardano:
- realizzazione di un nuovo marciapiede con pensilina
- un nuovo ascensore a servizio del binario VIII
- prolungamento del sottopassaggio nella stazione di Salerno
- interventi infrastrutturali ai binari della stazione di Salerno con importanti benefici per la gestione del traffico ferroviario della Metropolitana leggera di superfice Salerno – Arechi
- attivita’ propedeutiche di attrezzaggio della linea per l’installazione del sistema Ertms, sistema tecnologico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni
- realizzazione di nuove scale ed opere civili propedeutiche all’istallazione di nuovi impianti ascensore di collegamento tra marciapiedi e sottopasso,
- restyling architettonico e funzionale del sottopasso
- adeguamento dei marciapiedi ed interventi di risanamento delle pensiline esistenti o realizzazione di nuove coperture metalliche nelle stazioni di Nocera Superiore e Torre del Greco
- Interventi diffusi di restyling delle stazioni di Salerno Irno, Portici, Scafati
- l’installazione di una nuova pensilina per i viaggiatori presso la stazione di Pietrarsa
- interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto ferroviario in trincea tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata Città
- consolidamento, impermeabilizzazione e miglioramento sismico di alcuni ponti e viadotti
Conclusi tutti gli interventi, torneranno progressivamente a circolare i treni regionali sulle direttrici interrotte, ovvero: sulla linea storica Napoli – Salerno, nel tratto tra Napoli San Giovanni – Barra e Nocera Inferiore e tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, tratte sule quali si tornerà a viaggiare a partire dalle ore 19.30 di oggi, mercoledi’ 3 settembre, mentre la linea metropolitana di Salerno sarà riaperta al pubblico dalle ore 6 di domani, giovedi’ 4 settembre.
Un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale del territorio
Il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, ha sottolineato l’importanza del potenziamento della linea Napoli-Salerno dichiarando: “Il complemento dei lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla linea storica Napoli – Salerno consente di ripristinare la circolazione nei tempi previsti a beneficio dei viaggiatori e rappresenta un passo importante per la costruzione di una rete ferroviaria sempre più efficiente e sicura. Gli interventi, che consentono di migliorare l’accessibilità delle stazioni e la gestione del traffico ferroviario, sono il frutto del lavoro che come Mit stiamo portando avanti per lo sviluppo infrastrutturale del territorio. Particolarmente significativi i lavori nella stazione di Salerno, anche a beneficio della metropolitana leggera di superficie, gli interventi nelle stazioni di Nocera e Torre del Greco e le attività propedeutiche di attrezzaggio della linea per l’installazione del sistema ERTMS, che garantisce una maggiore puntualità nella gestione del traffico aumentando le prestazioni in termini di regolarità e qualità del servizio. Ringrazio Rfi, con cui sono in costante contatto, per l’impegno nella messa a terra degli investimenti che stiamo promuovendo. Continueremo a lavorare per portare avanti l’opera di modernizzazione infrastrutturale della Campania, indispensabile per sostenerne la crescita”.
