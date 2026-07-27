TRENO

Nella notte tra il 26 ed il 27 luglio è ufficialmente terminata con successo l’operazione di realizzazione di varo del nuovo cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, nel nodo ferroviario di Firenze.

Il nuovo cavalcaferrovia Ponte Al Pino, le caratteristiche

Il nuovo impalcato pesa circa 550 tonnellate. Una gru da 2.000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia, ha posizionato il cavalcaferrovia.

Il varo si è svolto sotto gli occhi del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, oltre alle autorità locali.

Questo progresso rappresenta una tappa fondamentale dell’intervento di sostituzione del ponte, opera strategica per il miglioramento della mobilità cittadina di Firenze. Inoltre renderà più efficiente la circolazione ferroviaria regionale e nazionale che attraversa il nodo della città toscana.

Dopo la posa del nuovo impalcato, il cantiere prosegue con le successive attività previste dal cronoprogramma. Fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella, necessaria per consentire il completamento in sicurezza delle lavorazioni di questa fase fondamentale.