È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025 del 10 ottobre 2025 il decreto 4 agosto 2025 n. 152, il quale modifica il regolamento e le disposizioni organizzative del pronto soccorso in ambito ferroviario, portando nuovi obblighi per datori di lavoro e gestori delle infrastrutture sulle procedure e l’adozione di dispositivi tecnologici.

Cosa prevede il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 10 ottobre 2025, interviene apportando significative modifiche al D.M 19 Gennaio 2011. I provvedimenti presi toccano soprattutto l’articolo 4 del Decreto ministeriale del 24 gennaio 2011, n. 19, introducendo importanti ed innovative modifiche per quanto riguarda la gestione delle emergenze lungo la rete ferroviaria nazionale.

Dal nuovo decreto le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture, dovranno organizzare e predisporre l’iter di pronto soccorso in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza.

Sono stato apportati ulteriori miglioramenti al regolamento , tra cui:

il datore di lavoro doti il personale che svolge attività in luoghi isolati, ossia ove non sono presenti posti di pronto soccorso (ad es. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate lungo la rete ferroviaria), del pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 del D.M. 388/2003.

il datore di lavoro provveda, con cadenza triennale, alla formazione del personale circa le procedure di richiesta di pronto soccorso, le tecniche di primo intervento sanitario e l’uso dei pacchetti di medicazione.

Nuove disposizioni e nuove tecnologie

Il nuovo regolamento prevede l’introduzione di nuove tecnologie e nuovi strumenti che permettono :

Il tempestivo arresto della marcia del convoglio , in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773

, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 La richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso in caso di problematiche o incidenti.

Lo scopo di tutte queste modifiche è di garantire ed assicurare una maggior efficienza e coordinazione in caso di problemi, , riducendo i tempi di intervento e migliorando le tutele.

