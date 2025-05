TRENO

FS Security, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato dedicata alla sicurezza, ha avviato l’iniziativa Alta Concentrazione soprattutto nelle stazioni di Milano Rogoredo, Firenze Rifredi, Roma Tuscolana e Salerno.

L’obiettivo è quello di intensificare i controlli, contrastare l’evasione dei biglietti e aumentare la sicurezza, non solo nelle grandi stazioni, ma anche in quelle medie e piccole, strategiche per la mobilità quotidiana.

Controlli a bordo e nelle stazioni

Attraverso il programma Alta Concentrazione, squadre specializzate di FS Security, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e l’Esercito Italiano, effettuano maggiori controlli sia a bordo treno che nelle aree di stazione. Un modello operativo che può essere replicato su tutto il territorio nazionale.

Controllati oltre 8mila passeggeri

L’iniziativa ha registrato risultati significativi: effettuati controlli su oltre 8mila passeggeri e su circa 250 treni, grazie al lavoro di oltre 90 operatori FS Security attivi in più scali strategici del Paese per un totale di oltre 350 allontanamenti di persone risultate prive di titolo di viaggio o con comportamenti non adeguati. In pochissimi casi è stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Le città interessate dal programma Alta Concentrazione

L’operazione ha interessato diverse città, da Nord a Sud, con un’attenta pianificazione dei presidi e un’azione coordinata volta a migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi ferroviari. La presenza capillare del personale FS Security ha permesso un’efficace gestione dei flussi, anche in situazioni critiche come incendi o momenti di particolare affluenza, assicurando assistenza e ordine.

L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori tappe in tutto il territorio nazionale, nell’ambito di un impegno costante per una mobilità sempre più sicura, civile e rispettosa delle regole.

