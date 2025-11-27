TRENO

Il 26 novembre 2025 il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza ( Polizia di Stato), ed il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane stringono un nuovo accordo per garantire una maggior sicurezza e maggior controllo nelle infrastrutture e a bordo dei treni, insieme ad una più efficace prevenzione.

Gruppo FS e Polizia di Stato, insieme da più di vent’anni

La nuova convenzione, firmata da Antonio Donnarumma ( Amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS) e Vittorio Pisani ( Capo della Polizia di Stato e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza), è il simbolo del protrarsi di una collaborazione che va avanti da più di vent’anni. Quest’ultima unisce le due istituzioni nella tutela della sicurezza ferroviaria, valorizzando la professionalità e l’impegno quotidianamente profuso dal personale della Polizia di Stato.

L’accordo realizzato il 26 novembre sostituisce quello del 2017 apportando alcune piccole modifiche. In particolare modo definisce in modo più avanzato e operativo le attività condivise tra la Polizia Ferroviaria e le società del Gruppo FS. Recepisce i mutamenti del sistema ferroviario nazionale, l’evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di prevenzione, garantendo una presenza più capillare e coordinata della Polizia Ferroviaria sull’intera rete.

I punti della nuova convenzione

Infatti il nuovo accordo influenza diversi punti. Tra cui troviamo: vigilanza negli scali e a bordo, gestione delle sale operative territoriali e adozione di moduli operativi per contrastare specifiche forme di criminalità. Inoltre il Gruppo FS ha sviluppato il sistema informatico GASP “Gestione Amministrativa Servizi Polfer” per migliorare l’efficienza dei servizi e la tempestività degli interventi.

Successivamente, una maggior attenzione è data all’uso delle tecnologie di security e videosorveglianza. Grazie ad un progressivo ampliamento dell’accesso agli impianti da parte della Polizia Ferroviaria, e all’estensione delle comunicazioni digitali su rete GSM-R per favorire il contatto diretto tra operatori Polfer e personale ferroviario lungo la rete.

Le parole di Pisani e Donnarumma

Sull’argomento si sono espressi anche l’amministratore del Gruppo FS ed il capo della Polizia di Stato. Difatti Vittorio Pisani ha dichiarato:” Il protocollo firmato oggi testimonia l’impegno della Polizia di Stato a garantire qualità, efficienza e sicurezza in un ambiente, come quello ferroviario, che si sviluppa nelle stazioni e sui binari, come una sorta di città lineare. La Polizia ferroviaria è un settore specializzato, unico nel suo genere. Dedicato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali che possono compromettere la sicurezza del cittadino viaggiatore”.

Mentre Antonio Donnarumma ha affermato:” La sicurezza rappresenta un valore fondante della missione del nostro Gruppo, che ogni giorno opera per garantire un sistema di mobilità affidabile, efficiente e al servizio del Paese. Con questa convenzione rafforziamo un modello di collaborazione che unisce istituzioni, tecnologie e professionalità per garantire ogni giorno la protezione di chi viaggia. Operare al fianco della Polizia di Stato significa contribuire alla crescita di una rete di mobilità sempre più sicura, innovativa e orientata alle persone”.

La convenzione partirà il 1 gennaio 2006 e avrà durata quadriennale. Un passo ulteriore verso un modello integrato di sicurezza partecipata, fondato sulla collaborazione istituzionale e sull’innovazione.

