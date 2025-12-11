TRENO

Il 2025, primo anno del piano strategico 2025-2029, è stato un anno di grandi investimenti per il Gruppo FS. Difatti l’azienda quest’anno ha investito oltre 18 miliardi di euro, di cui circa sette dedicati all’attuazione del PNRR. Più di 35mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità AV di circa tre punti percentuali. Decarbonizzazione dei consumi energetici grazie alla nascita di FS Energy. Insieme a un aumento dei passeggeri a livello nazionale (577 milioni) e internazionale (253 milioni, +15% vs. 2024) e a un avanzamento del rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale.

Primo anno di attuazione del piano strategico 2025-2029

Durante il primo dei 5 anni previsti dal piano strategico, il Gruppo FS ha ha avviato una traiettoria di trasformazione industriale e di sviluppo infrastrutturale c on un’accelerazione decisiva nella qualità del servizio, promuovendo una mobilità sempre più moderna, sostenibile e orientata al viaggiatore. Inoltre il piano strategico, nel periodo 2026-2034, prevede ulteriori investimenti per 177 miliardi di euro. Mentre gli obiettivi economici per il 2029 sono: 20 miliardi di euro di ricavi, 3,5 miliardi di euro di EBITDA e un risultato netto pari a 500 milioni di euro.

Presentazione dell’aggiornamento del piano strategico

L’aggiornamento del Piano Strategico 2025–2029 è stato presentato oggi, giovedì 11 dicembre, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, e dal Presidente, Tommaso Tanzilli. Alla presentazione era presente anche il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“L’aggiornamento del Piano Strategico testimonia il consolidamento e il rafforzamento complessivo del Gruppo FS e la crescente solidità del percorso intrapreso.” Ha sottolineato il Presidente, Tommaso Tanzilli. “Stiamo consolidando un modello di governance più moderno e integrato, che ci permette di affrontare con maggiore efficacia le sfide della mobilità, dell’innovazione e della sostenibilità. La forza del nostro Piano risiede nella chiarezza degli obiettivi, nella continuità della nostra traiettoria di sviluppo e nella qualità delle persone che ogni giorno lavorano per rendere più efficiente, sicuro e competitivo il sistema dei trasporti del Paese. Siamo consapevoli della responsabilità che il Gruppo FS ha per la crescita dell’Italia e per la qualità della vita di milioni di cittadini. Continuiamo a guardare al futuro con determinazione, responsabilità e visione, certi che il valore generato dal nostro impegno si riflette sul benessere collettivo e sul progresso del Paese”.

Le parole dell’AD di Gruppo FS

“Il primo anno del Piano Strategico ha dimostrato la capacità del Gruppo FS di tradurre la visione industriale in risultati tangibili e misurabili”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Antonio Donnarumma. “La concretezza del nostro impegno è testimoniata dai 18 miliardi di euro di investimenti realizzati nel 2025 e dalla nostra capacità di sfruttare appieno i fondi per la ripresa. Abbiamo già investito 18 miliardi di euro del PNRR, di cui sette nell’ultimo anno. Parallelamente, abbiamo impresso una svolta decisiva all’ammodernamento della flotta, elemento fondamentale per garantire qualità del servizio e centralità del viaggiatore, con l’introduzione di 241 nuovi mezzi tra treni e autobus. Questo insieme di interventi, accompagnato dal rafforzamento della gestione operativa, sta già producendo risultati concreti. La puntualità dell’Alta Velocità è aumentata di 3 punti percentuali e gli infortuni gravi si sono ridotti del 35%.

È stata inoltre avviata – ha concluso sul piano strategico Donnarumma – una profonda trasformazione industriale. Abbiamo riorganizzato la governance del Gruppo, reso operative le nuove Business Unit, lanciato la Scuola FS. Abbiamo definito un Piano Tecnologico da 20 miliardi di euro al 2034 per digitalizzare la rete, rafforzare la sicurezza dell’infrastruttura e migliorare la gestione dei cantieri.

Si tratta di un cambiamento strutturale che sta rendendo i processi più chiari, il coordinamento più efficace e la nostra capacità esecutiva più solida. Il nostro obiettivo è ben delineato: costruire un sistema ferroviario moderno, affidabile e competitivo, in grado di sostenere la crescita dell’Italia nei prossimi decenni”.

Risultati industriali del 2025

Nel 2025 il Gruppo ha consolidato il rafforzamento industriale previsto dal piano strategico. Infatti sono state migliorate governance, performance operative e avanzamento dei cantieri, con 18 miliardi di investimenti e progressi nel PNRR. Sono cresciuti puntualità e domanda di mobilità, mentre il nuovo Piano Tecnologico accelera digitalizzazione e connettività. La nascita di FS Energy segna un cambio nella gestione sostenibile dell’energia. Centrali anche persone e competenze, con la Scuola FS e un calo del 35% degli infortuni. Il Gruppo emerge più moderno ed efficace, pronto alla fase successiva del piano strategico.

Le leve strategiche di accelerazione del piano

L’aggiornamento del piano strategico è stato supportato dal consolidamento delle quattro leve del Basket Strategico, già in parte integrate nella pianificazione ordinaria. Tra queste, il modello RAB emerge come strumento cruciale per garantire investimenti infrastrutturali stabili e sostenere una capacità annua di circa 12 miliardi. Il 2025 segna inoltre il rafforzamento internazionale con FS International, progetti su Parigi–Bruxelles e l’esplorazione del mercato USA. Completate anche integrazioni verticali in turismo e logistica e avanzata la connettività ferroviaria. Queste leve ampliano l’ambizione del piano strategico, rendendo il Gruppo più competitivo.

