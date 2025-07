TRENO

Con disagi per i pendolari, lo stop alla circolazione da Rogoredo a Bovisa si protrarrà fino al 24 agosto

Il Passante Ferroviario suburbano di Milano è chiuso da ieri, lunedì 28 luglio, a causa di lavori in corso sulla linea che si protrarranno fino a domenica 24 agosto. Trenord ha annunciato che questa interruzione è dovuta a lavori infrastrutturali condotti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Dove è interrotta la circolazione

I disagi per l’interruzione delle corse si ripercuoterà soprattutto sui pendolari, con un allungamento significativo dei tempi di viaggio. La circolazione è sospesa nel tratto tra Milano Rogoredo e Milano Certosa/Milano Bovisa.

Nello specifico, per un mese intero NON saranno servite dal Passante Ferroviario di Milano le seguenti stazioni:

Milano Lancetti

Milano Porta Garibaldi Sotterranea

Milano Repubblica

Milano Porta Venezia

Milano Dateo

Milano Porta Vittoria

Segrate

Le linee interessate

Sono diverse le linee del servizio ferroviario suburbano che saranno interessate dai lavori in corso e dalla chiusura del passante ferroviario di Milano:

le linee S1, S5, S6 e S13 , che hanno subito una rimodulazione del servizio

, che hanno subito una rimodulazione del servizio la circolazione delle linee S2 (Mariano Comense-Seveso-Rogoredo) e S12 (Melegnano-Milano) che è completamente sospesa

(Mariano Comense-Seveso-Rogoredo) e (Melegnano-Milano) che è completamente sospesa la linea S11 (Rho-Milano-Como-Chiasso), dove il servizio è interrotto tra Rho e Milano Porta Garibaldi

Ancora più nello specifico:

S1 Lodi-Milano-Saronno : I treni sono cancellati tra Bovisa e Saronno. Tra Lodi e Bovisa, invece, circolano con un percorso alternativo da Milano Rogoredo, fermando a Milano Forlanini, Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi Superficie

: I treni sono cancellati tra Bovisa e Saronno. Tra Lodi e Bovisa, invece, circolano con un percorso alternativo da Milano Rogoredo, fermando a Milano Forlanini, Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi Superficie S5 Varese-Milano-Treviglio : I pendolari potranno viaggiare regolarmente tra Treviglio e Pioltello e tra Gallarate e Milano. È prevista una corsa all’ora per direzione tra Gallarate e Milano Lambrate, e un’altra tra Gallarate e Milano Porta Garibaldi Superficie. Il servizio è sospeso tra Milano P. Garibaldi-Pioltello e Gallarate-Varese, a causa di ulteriori lavori nella tratta Gallarate-Porto Ceresio

: I pendolari potranno viaggiare regolarmente tra Treviglio e Pioltello e tra Gallarate e Milano. È prevista una corsa all’ora per direzione tra Gallarate e Milano Lambrate, e un’altra tra Gallarate e Milano Porta Garibaldi Superficie. Il servizio è sospeso tra Milano P. Garibaldi-Pioltello e Gallarate-Varese, a causa di ulteriori lavori nella tratta Gallarate-Porto Ceresio S6 Novara-Milano-Pioltello : I treni circolano tra Milano Porta Garibaldi e Novara, con fermata regolare a Milano Villapizzone. Non è invece garantito il servizio tra Milano Porta Garibaldi e Treviglio

: I treni circolano tra Milano Porta Garibaldi e Novara, con fermata regolare a Milano Villapizzone. Non è invece garantito il servizio tra Milano Porta Garibaldi e Treviglio S13 Garbagnate-Milano-Pavia: I treni circolano solo tra Pavia e Milano Rogoredo, con il servizio sospeso tra Garbagnate e Milano Rogoredo

Accordo tra Trenord e ATM per ridurre i disagi

Per mitigare l’impatto sui pendolari, Trenord ha stretto un accordo con Atm. I viaggiatori che, a causa delle interruzioni, dovranno avvalersi delle linee urbane e metropolitane per collegarsi con le stazioni del Passante come Milano Lancetti, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Porta Vittoria e Milano Dateo, potranno usufruire della gratuità sui trasporti pubblici lungo gli itinerari specifici definiti.

Continua a leggere:MIT, al via la riapertura del Bando PNRR Interporti