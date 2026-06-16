TRENO

L’offerta estiva Trenitalia in Liguria si amplia per rispondere all’aumento dei viaggiatori durante la stagione turistica. Il piano prevede 16 Frecce, 44 collegamenti Intercity e Intercity Notte e 327 corse regionali ogni giorno, insieme a un sistema di assistenza potenziato nelle principali stazioni della regione. L’obiettivo è garantire spostamenti più semplici, frequenti e confortevoli sia per residenti che per turisti.

Offerta estiva Trenitalia: nuove fermate e collegamenti potenziati

Tra le principali novità dell’offerta estiva Trenitalia figurano nuove fermate Intercity nelle località di Diano Marina, Taggia Arma e Monterosso, attive fino a fine settembre. Questi collegamenti permettono di raggiungere con maggiore facilità alcune delle destinazioni balneari più apprezzate della Liguria.

Anche il servizio Regionale viene rafforzato, soprattutto lungo le riviere di Levante e Ponente. Sono stati introdotti nuovi treni serali e notturni, una corsa aggiuntiva tra Genova e Sestri Levante e un nuovo collegamento tra Genova e Savona. Tornano inoltre i servizi dedicati alle località turistiche costiere, con fermate aggiuntive a Vesima, Zoagli e Sori. Restano confermati i collegamenti Cinque Terre Express, i Treni del Mare e le soluzioni intermodali che combinano treno, autobus e battello per raggiungere alcune delle mete più suggestive della regione.

Assistenza ai viaggiatori e iniziative per il turismo ferroviario

Per affrontare al meglio i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria previsti nei mesi estivi, Trenitalia ha rafforzato la propria rete di assistenza. Il piano prevede l’impiego di personale aggiuntivo nelle stazioni liguri, autobus pronti a intervenire nei fine settimana e una nuova Critical Room climatizzata presso la stazione di Genova Piazza Principe, dedicata alla gestione delle situazioni più complesse.

L’offerta estiva Trenitalia include anche nuovi strumenti digitali per i passeggeri. Grazie al servizio di Digital Caring, in caso di ritardi o imprevisti sarà possibile modificare il proprio viaggio direttamente dallo smartphone senza costi aggiuntivi. Sul fronte turistico tornano inoltre i treni storici della Fondazione FS lungo la Ferrovia delle Meraviglie, un percorso panoramico tra Piemonte e Liguria. Completano il programma numerose agevolazioni dedicate a famiglie, giovani, over 60 e gruppi, oltre alla promozione “Italia in Tour”, che consente di viaggiare sui treni regionali per più giorni consecutivi a tariffa agevolata.

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