Offerta estiva Trenitalia in Liguria: più treni, nuove fermate e assistenza rafforzata
I dettagli sui nuovi treni estivi di trenitalia
L’offerta estiva Trenitalia in Liguria si amplia per rispondere all’aumento dei viaggiatori durante la stagione turistica. Il piano prevede 16 Frecce, 44 collegamenti Intercity e Intercity Notte e 327 corse regionali ogni giorno, insieme a un sistema di assistenza potenziato nelle principali stazioni della regione. L’obiettivo è garantire spostamenti più semplici, frequenti e confortevoli sia per residenti che per turisti.
Offerta estiva Trenitalia: nuove fermate e collegamenti potenziati
Tra le principali novità dell’offerta estiva Trenitalia figurano nuove fermate Intercity nelle località di Diano Marina, Taggia Arma e Monterosso, attive fino a fine settembre. Questi collegamenti permettono di raggiungere con maggiore facilità alcune delle destinazioni balneari più apprezzate della Liguria.
Anche il servizio Regionale viene rafforzato, soprattutto lungo le riviere di Levante e Ponente. Sono stati introdotti nuovi treni serali e notturni, una corsa aggiuntiva tra Genova e Sestri Levante e un nuovo collegamento tra Genova e Savona. Tornano inoltre i servizi dedicati alle località turistiche costiere, con fermate aggiuntive a Vesima, Zoagli e Sori. Restano confermati i collegamenti Cinque Terre Express, i Treni del Mare e le soluzioni intermodali che combinano treno, autobus e battello per raggiungere alcune delle mete più suggestive della regione.
Assistenza ai viaggiatori e iniziative per il turismo ferroviario
Per affrontare al meglio i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria previsti nei mesi estivi, Trenitalia ha rafforzato la propria rete di assistenza. Il piano prevede l’impiego di personale aggiuntivo nelle stazioni liguri, autobus pronti a intervenire nei fine settimana e una nuova Critical Room climatizzata presso la stazione di Genova Piazza Principe, dedicata alla gestione delle situazioni più complesse.
L’offerta estiva Trenitalia include anche nuovi strumenti digitali per i passeggeri. Grazie al servizio di Digital Caring, in caso di ritardi o imprevisti sarà possibile modificare il proprio viaggio direttamente dallo smartphone senza costi aggiuntivi. Sul fronte turistico tornano inoltre i treni storici della Fondazione FS lungo la Ferrovia delle Meraviglie, un percorso panoramico tra Piemonte e Liguria. Completano il programma numerose agevolazioni dedicate a famiglie, giovani, over 60 e gruppi, oltre alla promozione “Italia in Tour”, che consente di viaggiare sui treni regionali per più giorni consecutivi a tariffa agevolata.
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