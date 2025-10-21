TRENO

Come annunciato nel comunicato stampa del gruppo FS del 21 ottobre 2025, a Firenze è stato consegnato un nuovo treno diagnostico, il primo automotore “ tipo 4 “,il quale sarà il primo di 15 automotori bimodali destinati alle ferrovie di tutta Italia, capaci di operare anche sulle linee complementari, nei nodi e nei piazzali ferroviari.

L’intera flotta subirà rinnovamenti fino al 2029, con una dotazione complessiva di 30 nuovi treni diagnostici, tra linee AV e rete convenzionale.

Tipo 4, il nuovo innesto di Gruppo FS.

A primo impatto il nuovo treno diagnostico di Gruppo FS, sembra essere un classico e comune treno giallo RFI.

In realtà però il veicolo nasconde una sofisticata architettura digitale, diesel ed elettrica a 3kV. È un automotore bimodale a doppia trazione che può raggiungere fino a 140 km/h circa, durante le sue missioni diagnostiche.

A bordo, inoltre, il nuovo treno, presenta sensori e sistemi che hanno come obiettivo quello di monitorare costantemente la geometria e l’usura del binario, la linea di contatto, la dinamica di marcia e l’interazione ruota-rotaia e pantografo-catenaria.

Mentre le telecamere dovranno effettuare la video ispezione di tracciato e catenaria in alta definizione.

L’obiettivo del nuovo treno diagnostico

Tutto ciò, insieme ad altri strumenti che misurano la qualità dei segnali di telecomunicazione e l’efficienza dei sistemi di segnalamento porta ad un miglioramento complessivo del servizio. Questo miglioramento prevede: l’integrazione delle misure, le rilevazioni ripetute nel tempo e la memoria storica dei guasti che consentiranno di costruire modelli previsionali del degrado.

Tutto questo per un unico obiettivo, ossia una manutenzione sempre più predittiva. Vuol dire poter riconoscere prematuramente un’anomalia e provvedere tempestivamente, evitando che diventi un vero e proprio guasto, migliorando così l’efficienza del servizio.

L’investimento di Gruppo FS sul nuovo prototipo di treno diagnostico potrebbe essere un primo passo per una manutenzione più intelligente e preventiva, che porterebbe di conseguenza più puntualità e sicurezza

Leggi anche. Nuovo treno Regionale Pop elettrico per l’Abruzzo