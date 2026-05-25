TRENO

Ennesimo incidente ferroviario. Il 23 maggio, alla stazione di Baldichieri, un treno ha tragicamente travolto una persona.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzione si tratterebbe di un gesto volontario. Purtroppo però la stazione ferroviaria di Baldichieri non è munita di videocamere, perciò è difficile ricostruire integralmente la vicenda e riconoscere l’identità della vittima. Sul posto la Polizia Ferroviaria di Asti, i Vigili del Fuoco, personale di Rfi per tutti gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine hanno prontamente lavorato al recupero della salma e ai rilievi dell’incidente e solo dopo sarà possibile riaprire al traffico ferroviario.

Difatti la tratta, di norma molto trafficata anche nel weekend, è stata interrotta. Le corse sono stati cancellate o temporaneamente rimpiazzate dai bus sostitutivi.

Un tragico precedente

Soltanto poco tempo fa si è registrato un incidente pressochè identico . Difatti circa due settimane fa, una donna di 72 anni ha deciso di togliersi la vita nella stessa stazione.

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