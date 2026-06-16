TRENO

Chi viaggia nei Paesi Bassi può ora approfittare del nuovo Nederland-ticket, un abbonamento ferroviario pensato per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici durante la stagione estiva. Il progetto, ispirato al modello tedesco del Deutschlandticket, consente di spostarsi in treno a un prezzo ridotto e rappresenta una delle principali iniziative del governo guidato da Rob Jetten per incentivare una mobilità più sostenibile.

Come funziona il Nederland-ticket

Il Nederland-ticket permette di viaggiare senza limiti sui treni nazionali durante le ore non di punta e per l’intera giornata nei weekend, al costo di 49 euro al mese. L’offerta è una versione fortemente agevolata dell’abbonamento Flex Dal Vrij delle ferrovie olandesi, che normalmente supera i 120 euro mensili. La misura resterà in vigore fino al 1° settembre e sarà valida sia sui convogli della compagnia ferroviaria nazionale NS sia su quelli degli operatori regionali. Restano invece esclusi i collegamenti internazionali, come Eurostar e ICE.

L’abbonamento può essere utilizzato prima delle 6:30 del mattino, tra le 9:00 e le 16:00 e dopo le 18:30. Durante il sabato e la domenica non sono previste limitazioni di orario.

Perché l’abbonamento può far risparmiare

L’iniziativa nasce nel contesto del dibattito sull’aumento dei costi del carburante e punta a convincere un numero crescente di persone a scegliere il trasporto pubblico invece dell’auto privata. Secondo il promotore della proposta, il deputato Habtamu de Hoop, il Nederland-ticket è particolarmente adatto a chi si sposta nel tempo libero per visitare amici e familiari o per organizzare gite giornaliere. I vantaggi economici possono essere notevoli, soprattutto sulle tratte più lunghe. Ad esempio, un viaggio di andata e ritorno tra Groningen e Deventer ha un costo che supera i 50 euro: in questo caso l’investimento per il Nederland-ticket viene recuperato già con un solo spostamento. Anche percorsi più brevi, come quello tra Den Bosch ed Eindhoven, possono rendere conveniente l’abbonamento dopo pochi viaggi.

Per sostenere il progetto, il governo olandese ha previsto uno stanziamento fino a 118 milioni di euro destinato a compensare le minori entrate delle compagnie ferroviarie. Al momento il programma è considerato una misura temporanea e, salvo eventuali proroghe, terminerà all’inizio di settembre.

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