TRENO

Da febbraio 2027 prenderà il via un nuovo servizio di trasporto ferroviario merci tra Alfarelos, in Portogallo, e il terminal intermodale di La Llagosta, a Barcellona. Il collegamento sarà attivato da Multirail, in collaborazione con l’operatore portoghese Combiway, mentre Captrain si occuperà della trazione ferroviaria. Inizialmente sono previste due partenze alla settimana, con la possibilità di aumentare la frequenza a tre.

Trasporto ferroviario merci: collegamento diretto con fermata a Madrid

Il nuovo servizio consentirà di movimentare merci tra il Portogallo centrale e la Catalogna senza necessità di trasbordi, prevedendo un’unica fermata intermedia presso il terminal di Abroñigal, a Madrid. Il collegamento sarà dunque attrezzato per il trasporto di container da 20, 25, 30, 40 e 45 piedi, oltre che di casse mobili. Potranno essere movimentate diverse tipologie di carico, comprese merci generiche e prodotti sfusi.

L’obiettivo è rendere il trasporto ferroviario merci una soluzione più competitiva per le aziende che operano lungo le principali direttrici logistiche della penisola iberica. Grazie all’arrivo nel terminal di La Llagosta, le merci provenienti dal Portogallo potranno proseguire verso altre destinazioni europee sfruttando i collegamenti ferroviari disponibili da Barcellona. Il progetto contribuirà a sviluppare il trasporto ferroviario merci lungo il corridoio iberico, favorendo l’integrazione tra le reti logistiche portoghese e spagnola e offrendo un’alternativa alla movimentazione su gomma. L’iniziativa infatti si inserisce nella strategia di espansione di Multirail, azienda appartenente al gruppo Van den Bosch. Quest’ultimo già presente nel mercato ferroviario spagnolo con servizi attivi tra la Catalogna e l’Andalusia.

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