TRENO

In arrivo il 9 settembre il treno notturno che partirà da Milano e arriverà a Bruxelles in 17 ore. Il progetto nasce da una collaborazione tra le società private European sleeper e Arenaways, che gestirà i convogli sui binari italiani.

Da Milano a Bruxelles: il tragitto e le date

Il nuovo treno internazionale partirà regolarmente da Milano ogni mercoledì, venerdì e domenica sera. Il treno però non è diretto, difatti fermerà a a Como, in Svizzera, a Colonia e Aachen in Germania, a Liegi e infine nella capitale belga. Al contrario i viaggi di ritorno da Bruxelles verso l’Italia saranno operativi il lunedì, il giovedì e il sabato.

Verso metà dicembre l’itinerario riceverà delle modifiche. I treni estenderanno la linea fino a Eindhoven e Breda, nei Paesi Bassi, e ad Anversa, in Belgio. Con l’introduzione delle nuove fermate cambieranno anche i giorni di partenza: da Milano si viaggerà il lunedì, mercoledì e venerdì sera, mentre dal Belgio si partirà la domenica, il martedì e il giovedì sera.

Chris Engelsman, direttore generale di European Sleeper, ha affermato:” Questo treno realizza una connessione importante fra nord e sud con un’offerta che rende i viaggi internazionali più accessibili”

Mentre il direttore generale di Arenaways, Matteo Arena ha dichiarato “Siamo felici di offrire il nostro expertise per l’ingresso in Italia di un nuovo collegamento internazionale, su una rotta di grande prestigio quale quella tra Milano e Bruxelles”.

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