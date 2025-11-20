TRENO

Il 20 novembre 2025 Gruppo FS e Microsoft hanno dato il via ad una collaborazione per accelerare la trasformazione digitale dell’operatore di mobilità in ottica IA. L’agenzia italiana in sinergia con Microsoft ha così dato inizio ad una delle iniziative più ambiziose mel panorama trasporti italiano ed europeo.

Collaborazione tra Gruppo FS e Microsoft: i dettagli

Questa partnership posiziona FS Italiane come leader nell’ambito della digitalizzazione e della sostenibilità, in linea con il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo. Sfruttando le soluzioni di Intelligenza Artificiale di Microsoft e l’esperienza industriale del Gruppo FS, la collaborazione pone le basi per un nuovo modello di adozione della tecnologia per modernizzare la mobilità e aumentare la competitività.

Sul progetto si è esposto Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS. L’Ad ha affermato:” L’intelligenza Artificiale ci permette di innovare i processi, valorizzare le competenze e contribuire a una mobilità sempre più attenta alle persone. È anche un’occasione per far crescere i nostri dipendenti. Accompagnandoli in un percorso di evoluzione professionale e culturale che mette la conoscenza e le nuove tecnologie al servizio dello sviluppo del Paese”.

Dunque l’obbiettivo dell’accordo è quello di fornire a oltre 50mila dipendenti strumenti avanzati di produttività e promuovere l’innovazione responsabile nei processi aziendali.

Microsoft 365 copilot ed i corsi di formazione sull’IA

Secondo l’accordo, Gruppo FS metterà a disposizione di oltre 50mila dipendenti Microsoft 365 Copilot ( l’assistente di produttività basato sull’AI di Microsoft). Inoltre verranno introdotti anche dedicati programmi di formazione e potenziamento delle competenze, volti ad assicurare che l’AI diventi un supporto concreto al lavoro quotidiano e un catalizzatore per l’evoluzione culturale.

Da queste iniziative ci si aspetta una maggior efficienza operativa ed una personalizzazione maggiore di prodotti e servizi.

Judson Althoff, CEO di Microsoft Commercial Business, ha affermato:”Siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo FS per accelerare la loro trasformazione basata sull’Intelligenza Artificiale. Combinando la profonda esperienza industriale del Gruppo FS con le tecnologie avanguardistiche di Intelligenza Artificiale di Microsoft, contribuiremo a realizzare la loro visione per offrire viaggi più intelligenti, sostenibili e personalizzati, fissando un nuovo standard per la mobilità moderna in Italia”.

Obbiettivi futuri, innovazione e sostenibilità

La partnership tra Gruppo FS e Microsoft punta a integrare l’AI per rendere più efficienti i processi, migliorare l’interazione tra persone e tecnologia e offrire servizi ferroviari più innovativi e sostenibili. L’uso di Microsoft 365 Copilot e degli agenti AI aiuterà a ottimizzare la qualità dei servizi e il controllo operativo. Contribuirà a un ecosistema di mobilità moderno, centrato sulle persone e orientato al progresso industriale, alla responsabilità sociale e al futuro dei trasporti.

Leggi anche: Gruppo FS: piano investimenti da 100 miliardi per treni ad alta velocità e ferrovie