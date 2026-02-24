TRENO

La temporanea chiusura della linea ferroviaria Udine–Tarvisio impone una riorganizzazione strategica del sistema dei trasporti regionali e della logistica, con particolare attenzione alla gestione dei flussi merci e passeggeri.

Logistica sotto pressione, la Regione punta sul Brennero per garantire continuità

La sospensione totale della linea ferroviaria Udine–Tarvisio, prevista per circa un mese tra il 22 agosto e il 20 settembre, avrà ripercussioni significative sulla logistica del Friuli Venezia Giulia. L’interruzione, legata a interventi infrastrutturali, incide infatti su un sistema strettamente connesso ai traffici dei tre porti regionali e dei quattro interporti, snodi fondamentali per l’economia del territorio.

Per contenere l’impatto sulla logistica merci, l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha illustrato una soluzione alternativa: il corridoio del Brennero. Su questa direttrice saranno assicurati circa 150 treni a settimana, pari a quasi la metà dell’intero traffico ferroviario regionale. Rfi ha già chiesto agli operatori e alle imprese di indicare le priorità, così da pianificare per tempo le tracce disponibili e ridurre le criticità operative.

La Regione convocherà inoltre la Cabina di regia del trasporto e della logistica per valutare ulteriori misure e impostare proposte strutturali in vista delle rimodulazioni previste nel biennio 2027-2028, analizzando tutte le alternative possibili.

Sul fronte passeggeri, è in programma un confronto con Trenitalia per definire servizi sostitutivi durante il periodo dei lavori, inclusa l’attivazione di autobus per l’intera durata della sospensione.

