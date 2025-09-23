TRENO

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso la sottostazione elettrica di Donnas, uno dei punti chiave del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Ivrea-Aosta.

L’intervento rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con un investimento che fa parte della misura M3C1 – 1.5 per il potenziamento dei nodi ferroviari e dei collegamenti nazionali. Il progetto, del valore complessivo di 2,9 miliardi di euro a livello nazionale, prevede la completa elettrificazione a 3 kV della tratta Ivrea-Aosta e la modernizzazione della linea Chivasso-Aosta.

Gli interventi previsti sulla linea ferroviaria Aosta-Ivrea

Oltre alla realizzazione di nuove sottostazioni elettriche, sono previsti interventi per l’efficientamento degli incroci, il miglioramento dell’accessibilità alle stazioni, e la costruzione di sottopassi e sovrappassi. Una volta conclusi i lavori, sarà possibile attivare collegamenti con treni Intercity e ad Alta Velocità (AV), migliorando i servizi ferroviari da e verso la Valle d’Aosta.

PNRR, tempistiche rispettate

I lavori, iniziati a gennaio 2024, stanno procedendo secondo le tempistiche previste. “Contiamo di rispettare la scadenza del PNRR: entro giugno 2026 la linea sarà completata e dopo i test di sicurezza, operativa dal 1° gennaio 2027”- ha aggiunto Salvini.

L’intervento coinvolge circa 100 operai e numerose imprese del settore infrastrutturale. “Ringrazio chi sta lavorando in condizioni complesse su una linea storica – ha continuato il ministro Salvini –. I sacrifici di questi mesi restituiranno un’infrastruttura moderna che durerà per decenni”.

Grazie a questo progetto, la Valle d’Aosta diventerà la prima regione italiana con tutte le stazioni ferroviarie totalmente accessibili. Un passo concreto verso una mobilità più sostenibile, inclusiva e connessa.

