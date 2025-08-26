TRENO

Al via la gara per la realizzazione della Linea 10, che collegherà la stazione Afragola Alta Velocità con Afragola, Casoria, Casavatore, la parte nord est di Napoli con piazza Carlo III e successivamente con l’area di piazza Garibaldi.

Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici infatti a fine luglio ha approvato il progetto con un accurato parere e la conferma dei finanziamenti al Comune di Napoli da parte del Mit. Dunque il progetto di Fattibilità Tecnico Economico è passato sotto la rivisitazione da parte di Eav e dei progettisti, consentendo di far partire la gara per il progetto esecutivo e la realizzazione.

Il bando di gara per la linea 10 e la presentazione delle offerte

Il bando di gara è stato spedito oggi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: i potenziali concorrenti avranno tempo per la presentazione delle offerte sino al 3 novembre. Il finanziamento iniziale è complessivamente di 1,2 miliardi di euro, di cui 870 milioni assegnati al Comune di Napoli nel bando TRM per le metropolitane.

I restanti 330 milioni sono invece stanziati dalla Regione Campania nell’ambito del Por Fesr 2021/27 e consentono la completa realizzazione funzionale della tratta fondamentale Afragola-Casoria-Napoli Di Vittorio, dove è prevista la stazione di interscambio con Linea 1, stazione Di Vittorio, attualmente in completamento a cura di Eav.

Possibilità per ulteriori fondi

Si punta ad avere il completamento del finanziamento, fino all’occorrenza di circa 3,1 miliardi di euro. La gara già prevede questa possibilità, con ulteriori fondi Mit per il Trasporto Rapido di massa, già richiesti, per arrivare a Piazza Principe Umberto passando per piazza Carlo III a Napoli, ed alla Stazione Alta Velocità di Afragola.

“Si tratta forse – commenta il presidente di Eav, Umberto De Gregorio – della gara più grossa, dal punto di vista finanziario, mai realizzata in Campania e tra le più importanti in Italia dopo quella del Ponte sullo stretto, che vede luce grazie ad una grande sinergia istituzionale e grazie al lavoro di donne ed uomini di Eav che ringrazio per l’impegno profuso: l’obiettivo è arrivare all’aggiudicazione entro fine 2025″.

