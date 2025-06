TRENO

Lavoro: l’azienda di trasporti Trenord cerca nuovi macchinisti da introdurre nel team di personale responsabile della condotta delle oltre 2.300 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express.

E’ possibile partecipare alla selezione fino al 25 giugno, secondo le indicazioni disponibili sulla pagina Lavora con noi del sito di Trenord. E’ possibile candidarsi anche per il ruolo di Responsabile B2B e di Senior Industrial Controller.

Come candidarsi per l’offerta di lavoro Trenord

Sul sito di Trenord è possibile candidarsi anche per le posizioni di responsabile b2b e senior industrial controller: la figura scelta come responsabile b2b lavorerà nella direzione commerciale con l’obiettivo di consolidare un piano di sviluppo dei prodotti b2b, definendo nuove strategie commerciali e di marketing. Fra le aree da potenziare anche la funzione comitive e mobility, tramite un’estensione delle partnership.

Le competenze richieste

Sono richiesti titolo di laurea, esperienza di almeno 5 anni e ottima conoscenza di strumenti di Crm. Costituisce requisito preferenziale la conoscenza dei flussi Xml e Api. Completano il profilo una spiccata attitudine al lavoro in team, capacità comunicative, orientamento al problem solving e un approccio proattivo. Il senior industrial controller, nella direzione parco rotabili e manutenzione, si occupa di migliorare le performance attraverso il monitoraggio, l’analisi e la pianificazione, con un focus particolare sul processo di manutenzione e gestione dei mezzi ferroviari.

Per candidarsi, è richiesta la laurea in Economia o Ingegneria gestionale, con un’esperienza minima di 5 anni in contesti industriali complessi. Sono necessarie conoscenza del gestionale Sap e di software di business intelligence. Completano il profilo capacità di lavorare in team, gestione efficace delle risorse, abilità nel rispettare scadenze prefissate, orientamento al problem solving.

