Italo punta su treni sostenibili con una riduzione del 90% delle emissioni entro il 2050. La compagnia ferroviaria prosegue la sua svolta green. L’obiettivo è di ridurre del 90% le emissioni di CO₂ entro il 2050, in linea con le direttive europee sulla transizione energetica.

Il piano coinvolge non solo i treni Italo, ma anche tutta la filiera dei fornitori, con un programma di azioni concrete già previsto nel breve periodo, tra i prossimi 5 e 10 anni.

Treni Italo sempre più sostenibili

Come spiegato da Fabio Sgroi, direttore Health & Safety di Italo, la strategia ambientale dell’azienda si basa su una doppia visione: riduzioni immediate e obiettivi net-zero nel lungo termine.

Italo si è concentrata su obiettivi a breve termine che mirano a ridurre le emissioni nei prossimi 5-10 anni con operazioni che coinvolgono necessariamente le attività dei fornitori, e sugli obiettivi net-zero con una previsione di riduzioni del 90% o più entro il 2050, in linea con la transizione verso energie rinnovabili che tutta l’Europa sta adottando.

La dichiarazione evidenzia l’impegno di Italo nel rendere i propri treni sempre più efficienti e compatibili con gli standard di sostenibilità europei.

Treni ad alta efficienza energetica

Il modello di business di Italo ruota intorno all’efficienza energetica dei treni e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Il modello di business di si basa sul paradigma dell’efficienza energetica. Sin dal principio, Italo ha investito su treni innovativi e sostenibili costruiti con materiali riciclabili e progettati secondo criteri di eco-sostenibilità, che assicurano ridotte emissioni di CO2. Per tale ragione, la flotta Italo è stata inserita in programmi di incentivazione dell’efficienza energetica riconosciuti dalle principali istituzion.

Oggi i treni viaggiano alimentati da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate, riducendo significativamente l’impatto ambientale del trasporto ferroviario.

Treni Italo e innovazione per una mobilità green

L’innovazione tecnologica dei treni Italo è al centro della strategia aziendale. Ogni convoglio è progettato per garantire alte prestazioni con consumi ridotti, grazie a sistemi di trazione a basso impatto e materiali riciclabili.

La compagnia conferma così la volontà di essere un punto di riferimento nel settore dei treni ad alta velocità sostenibili. Un impegno costante verso la mobilità green e la transizione ecologica del trasporto ferroviario.

