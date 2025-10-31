TRENO

Il 22 ottobre 2025, presso la Lounge Italo Club della stazione di Firenze Santa Maria Novella, Italo ha organizzato l’ evento “Italo e le STEM, storie che ispirano il futuro”.

Gli obiettivi dell’evento di Italo

L’iniziativa ha avuto lo scopo di sensibilizzare sulle disuguaglianze ancora presenti tra uomini e donne in ambito lavorativo ed in ambito STEM.

Secondo i dati ISTAT infatti, in Italia solo il 16,8% delle donne tra i 25 e i 34 anni possiede una laurea in ambito scientifico-tecnologico, contro il 37% degli uomini. Il tasso di occupazione femminile per l’area “scienze e matematica” è inferiore a quello maschile del 6,3%.

Nell’area “informatica, ingegneria e architettura” la differenza nei tassi di occupazione supera addirittura il 9%.

L’evento è stato dunque un’occasione di discussione sul ruolo delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) come ragione di crescita professionale, equità salariale e innovazione sociale.

Italo però è intervenuta attivamente anche in maniera pratica sull’argomento durante l’evento. Di fatti ha assegnato una borsa di studio STEM ad una giovane ricercatrice per favorirne l’accesso a percorsi formativi di eccellenza. Insieme alla dedica di un treno a Maria Del Rio, pioniera nella medicina e nella psichiatria italiana.

Gli ospiti dell’evento

Italo per l’occasione ha invitato diverse figure di spicco femminili provenienti da ambiti diversi, tra cui ambiti STEM. Tra gli invitati troviamo: Martina Marmotta (Responsabile Sviluppo Organizzativo e Comunicazione Interna di Italo), Fabiana Giacomotti (giornalista e storica del costume, che cura anche la rubrica mensile su Italo Magazine dove racconta le storie di donne italiane che hanno contribuito allo sviluppo scientifico e tecnologico), Camilla Esclapon (medico veterinario e imprenditrice) e Valentina Pagliai (Responsabile Progetti Educativi di Robert F. Kennedy Human Rights Italia). Il dibattito è stato moderato dalla giornalista Lisa Ciardi.

Ad oggi i dipendenti di Italo sono per il 50% donne su 1500 totali. Il 61% delle Train Manager è donna, così come circa 10 donne ricoprono il ruolo di macchinista. Mentre il 40% delle figure con responsabilità in Italo è donna. Un risultato che riflette la volontà di promuovere una leadership equilibrata e rappresentativa.

