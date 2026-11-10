TRENO

Italo RedCarpet rinnova il suo impegno nella promozione del cinema grazie alla collaborazione con 01 Distribution e QMI. L’iniziativa unisce viaggio e intrattenimento, offrendo ai passeggeri la possibilità di scoprire le nuove uscite cinematografiche e partecipare a concorsi dedicati, attraverso una strategia che coinvolge canali digitali e spazi a bordo dei treni.

Italo RedCarpet: un concorso dedicato al film Il rumore delle cose

Dal 2 al 15 novembre, i viaggiatori possono partecipare al concorso Italo RedCarpet dedicato a Il rumore delle cose, il nuovo film di Paolo Genovese. Nel cast figurano Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. La pellicola è prodotta da Lotus Production, società del Leone Film Group, con Rai Cinema e Vice Pictures. In palio Buoni Cinema Stardust, utilizzabili nel circuito gestito da QMI, che conta oltre 540 cinema e 2.300 schermi in tutta Italia.

Una campagna multicanale tra cinema e mobilità

La promozione di Italo RedCarpet coinvolge il sito web, le newsletter e i canali social della compagnia ferroviaria, oltre agli schermi e al magazine presenti a bordo. La comunicazione integrata punta a valorizzare le nuove uscite cinematografiche durante l’esperienza di viaggio. L’iniziativa rafforza il collegamento tra cinema, cultura e mobilità e offrendo ai passeggeri nuove opportunità di intrattenimento.

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