Italo, promo e offerte per il Black Friday 2026
La black week di Italo dal 23 al 30 novembre
Con l’arrivo del Black Friday Italo ha caricato sul proprio sito promozioni e offerte per i biglietti dei treni.
Black Friday 2026, le offerte di Italo
La black week di Italo, dal 23 novembre al 30 novembre, offre diversi sconti e pacchetti speciali che usciranno nel corso della settimana. Fino ad ora è uscita l’offerta “ promo tripli punti Italo più“. Grazie a questa promozione acquistando un biglietto entro il 30 novembre per viaggiare fino al 17 dicembre si riceveranno tripli punti da usare per richiedere prima i Premi, come viaggi gratis con Italo.
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