TRENO

Italo amplia la sua rete intermodale grazie ai nuovi servizi in collaborazione con itabus.

I nuovi collegamenti treno Italo più pullman Itabus

Dato l’arrivo della stagione invernale Italo ha presentato nuove proposte che permetteranno di raggiungere al meglio località come Cortina d’Ampezzo, Aosta e Courmayeur. Parma invece entra nel network con collegamenti in autobus verso la stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana. Le stazioni dove bisognerà effettuare il cambio tra treno e pullman sono Venezia Mestre (se si vuole andare a Cortina D’Ampezzo) e Torino Porta Susa (se si vuole andare ad Aosta o Courmayeur).

L’offerta permette di acquistare con un’unica transazione il viaggio in treno e quello in autobus, con coincidenze programmate tra i due mezzi.

I nuovi collegamenti con Parma

Un’altra novità riguarda Parma, che entra nel network intermodale di Italo attraverso un collegamento in autobus con la stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana. Il servizio prevede 12 corse giornaliere complessive, sei per direzione, e permette di raggiungere la rete ferroviaria ad alta velocità con un unico acquisto per le tratte in autobus e in treno.

Da Reggio Emilia AV Mediopadana i passeggeri possono proseguire verso destinazioni quali Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno, ampliando le possibilità di accesso ai servizi ferroviari AV per il territorio parmense.

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